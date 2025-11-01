瞓足唔等於瞓好！一文教你點揀啱助眠產品

每日起身都冇精神，未必是因為睡眠時間短！即使每晚睡足七至八小時，第二日仍然可能感到疲倦乏力。問題並非關「瞓幾耐」事，而是「瞓得好唔好」！都市人生活節奏急促、壓力爆棚，即使身體已經躺平，大腦仍然「加班」，導致睡眠質素差，令第二日精神不振、專注力下降。
難眠成因多元，好多時候並非單一因素造成。想改善睡眠質素，首先要了解自己屬於以下邊種難眠類型：
1. 壓力型
主要源於心理或情緒壓力，長期處於高壓環境時，身體會分泌大量壓力激素，抑制褪黑激素分泌，令入睡變得困難。即使勉強入睡，也容易淺眠或早醒。
易患人群：
．有學業、工作或家庭壓力人士
．容易有情緒焦慮人士
2. 易醒型
隨著年齡的增長，亦會影響褪黑激素的自然分泌，令睡眠週期變得不穩定，半夜扎醒後，難以再次入睡。
易患人群：
．中老年人、更年期女士
．長期服用藥物人士
3. 作息混亂型
作息混亂多數與生理時鐘失調有關。長期熬夜、OT或受時差影響，會打亂褪黑激素分泌節奏，令入睡時間延後或清晨醒來困難。另外，睡前使用電子產品，其發出的藍光會抑制褪黑激素釋放，加劇睡眠障礙。
易患人群：
．輪班工作人士（如醫護、媒體從業者）
．熬夜打機、追劇的人群
．經常出差或旅遊的人士
如何選擇適合自己的助眠產品？
選擇助眠產品時，應先了解自身的困擾：
|睡眠困擾
|推薦成分
|功效
|壓力過大、神經緊張
|南非醉茄、GABA、鎂
|有助放鬆情緒、穩定神經
|容易醒、睡後仍感疲倦
|維他命B6、芝麻素、酸櫻桃
|有助改善睡眠深度、延長休息時間
|作息不定
|褪黑素
|有助調整生理時鐘、促進自然入眠
針對改善難眠問題 不同睡眠困擾人士
Vita Green維特健靈寧心舒壓專方（40粒）
成分：小麥、紅景天、龍骨、牡蠣、百合、地黃、首烏藤、大棗、合歡花、炙甘草、茯苓、竹茹、生薑、維他命B6
✅寧心安神，紓緩緊張情緒
✅維持腦傳遞物質平衡釋放，幫助抗壓能力
✅改善因壓力引起的憂煩、忟憎、驚悸
適合人士：壓力大、情緒易緊繃、難以放鬆入睡者
萬寧優惠價HK$299
HOLDBODY 舒壓甜睡配方（60粒）
成分：印度人蔘 KSM-66®、酸棗提取物、酸櫻桃、薰衣草精華、活性鎂質
✅促進自然入睡，規律睡眠周期
✅支持深層睡眠，醒後精神飽滿
✅無依賴性，不會引致昏睡
適合人士：睡眠質素差、易醒、希望改善深層睡眠者
萬寧零售價HK$299
NATROL褪黑素軟糖 5mg（90粒）
成分：每粒含5毫克褪黑素、天然士多啤梨味
✅幫助調整生理時鐘，加快入睡
✅改善睡眠節奏，適合作息不規律者
✅軟糖口感，方便食用
適合人士：輪班工作、經常熬夜、有時差困擾人士
萬寧優惠價HK$189
英國巴哈甜睡寧草本紓壓含片（50g）
成分：五種天然花精華萃取（包括鳳仙花、鐵線蓮、櫻桃李、岩玫瑰、伯利恆之星）
✅快速放鬆心情，緩解焦慮情緒
✅適合壓力大、情緒緊張時含服
✅不含人工添加劑
適合人士：需要即時情緒舒緩、壓力大難以放鬆者
萬寧限時優惠：第二件半價，平均每件HK$82（原價HK$109）
