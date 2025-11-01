熱門搜尋:
萬聖節2025 安全帶 全運會 新店關注組 粵車南下 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
健康
2025-11-01 11:00:00

瞓足唔等於瞓好！一文教你點揀啱助眠產品

資料由客戶提供

每日起身都冇精神，未必是因為睡眠時間短！即使每晚睡足七至八小時，第二日仍然可能感到疲倦乏力。問題並非關「瞓幾耐」事，而是「瞓得好唔好」！都市人生活節奏急促、壓力爆棚，即使身體已經躺平，大腦仍然「加班」，導致睡眠質素差，令第二日精神不振、專注力下降。

難眠成因多元，好多時候並非單一因素造成。想改善睡眠質素，首先要了解自己屬於以下邊種難眠類型：

1. 壓力型

主要源於心理或情緒壓力，長期處於高壓環境時，身體會分泌大量壓力激素，抑制褪黑激素分泌，令入睡變得困難。即使勉強入睡，也容易淺眠或早醒。

易患人群：

．有學業、工作或家庭壓力人士

．容易有情緒焦慮人士

 

2. 易醒型

隨著年齡的增長，亦會影響褪黑激素的自然分泌，令睡眠週期變得不穩定，半夜扎醒後，難以再次入睡。

易患人群：

．中老年人、更年期女士

．長期服用藥物人士

3. 作息混亂型

作息混亂多數與生理時鐘失調有關。長期熬夜、OT或受時差影響，會打亂褪黑激素分泌節奏，令入睡時間延後或清晨醒來困難。另外，睡前使用電子產品，其發出的藍光會抑制褪黑激素釋放，加劇睡眠障礙。

易患人群：

．輪班工作人士（如醫護、媒體從業者）

．熬夜打機、追劇的人群

．經常出差或旅遊的人士

 

如何選擇適合自己的助眠產品？

選擇助眠產品時，應先了解自身的困擾：

睡眠困擾 推薦成分 功效
壓力過大、神經緊張 南非醉茄、GABA、鎂 有助放鬆情緒、穩定神經
容易醒、睡後仍感疲倦 維他命B6、芝麻素、酸櫻桃 有助改善睡眠深度、延長休息時間
作息不定 褪黑素 有助調整生理時鐘、促進自然入眠

 

【助眠產品推薦】針對改善難眠問題 不同睡眠困擾人士

Vita Green維特健靈寧心舒壓專方（40粒）

成分：小麥、紅景天、龍骨、牡蠣、百合、地黃、首烏藤、大棗、合歡花、炙甘草、茯苓、竹茹、生薑、維他命B6

✅寧心安神，紓緩緊張情緒

✅維持腦傳遞物質平衡釋放，幫助抗壓能力

✅改善因壓力引起的憂煩、忟憎、驚悸

適合人士：壓力大、情緒易緊繃、難以放鬆入睡者

萬寧優惠價HK$299

>>立即購買【Vita Green維特健靈寧心舒壓專方】<<

 

HOLDBODY 舒壓甜睡配方（60粒）

成分：印度人蔘 KSM-66®、酸棗提取物酸櫻桃薰衣草精華活性鎂質

✅促進自然入睡，規律睡眠周期

✅支持深層睡眠，醒後精神飽滿

✅無依賴性，不會引致昏睡

適合人士：睡眠質素差、易醒、希望改善深層睡眠者

萬寧零售價HK$299

>>立即購買【HOLDBODY 舒壓甜睡（60粒）】<<

 

NATROL褪黑素軟糖 5mg（90粒）

成分：每粒含5毫克褪黑素、天然士多啤梨味

✅幫助調整生理時鐘，加快入睡

✅改善睡眠節奏，適合作息不規律者

✅軟糖口感，方便食用

適合人士：輪班工作、經常熬夜、有時差困擾人士

萬寧優惠價HK$189

>>立即購買【NATROL褪黑素軟糖 5mg】<<

 

英國巴哈甜睡寧草本紓壓含片（50g）

成分：五種天然花精華萃取（包括鳳仙花、鐵線蓮、櫻桃李、岩玫瑰、伯利恆之星）

✅快速放鬆心情，緩解焦慮情緒

✅適合壓力大、情緒緊張時含服

✅不含人工添加劑

適合人士：需要即時情緒舒緩、壓力大難以放鬆者

 【萬寧限時優惠】第二件半價，平均每件HK$82（原價HK$109）

>>立即購買【英國巴哈甜睡寧草本紓壓含片】<<

 

所有產品已於萬寧門市及網上商店發售，立即選購，改善睡眠由今晚開始！

