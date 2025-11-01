瞓足唔等於瞓好！一文教你點揀啱助眠產品

每日起身都冇精神，未必是因為睡眠時間短！即使每晚睡足七至八小時，第二日仍然可能感到疲倦乏力。問題並非關「瞓幾耐」事，而是「瞓得好唔好」！都市人生活節奏急促、壓力爆棚，即使身體已經躺平，大腦仍然「加班」，導致睡眠質素差，令第二日精神不振、專注力下降。

難眠成因多元，好多時候並非單一因素造成。想改善睡眠質素，首先要了解自己屬於以下邊種難眠類型：

1. 壓力型

主要源於心理或情緒壓力，長期處於高壓環境時，身體會分泌大量壓力激素，抑制褪黑激素分泌，令入睡變得困難。即使勉強入睡，也容易淺眠或早醒。

易患人群：

．有學業、工作或家庭壓力人士

．容易有情緒焦慮人士