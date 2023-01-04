瞓醒頸背痛 美國專家4招解決！

南加州大學醫學院副教授達斯古普塔表示，趴睡會迫使脖子長時間傾斜，導致下背部因重力而向內拱起，造成頸部和背部疼痛。

達斯古普塔說明：「一般來說，當你因頸部疼痛醒來時，通常是枕頭不適合你，或你睡覺的姿勢加重了頸部疼痛，或者兩者都是。」

一大早睡醒落枕超痛！為甚麼會這樣呢？據《CNN》報道，南加州大學凱克醫學院臨床醫學副教授羅傑達斯古普塔(Raj Dasgupta)表示，最有可能的原因是枕頭不適合，或是睡姿不良，尤其趴睡會迫使脖子長時間傾斜，導致下背部因重力而向內拱起，造成頸部和背部疼痛。並提出4招改善頸椎痛與背痛。

當你因頸部疼痛醒來時，通常是枕頭不適合你，或你睡覺的姿勢加重了頸部疼痛。

睡姿決定怎麼選枕頭

美國物理治療協會發言人珂琳洛爾(Colleen Louw)建議選擇一個能夠支撐頸部自然曲線的枕頭，並且與物理治療師討論導致疼痛加劇的原因，還有哪些睡姿才能睡得安穩。

１、仰睡—對脊椎是最好的

仰睡或側睡最適合預防頸部或背部疼痛，因為這兩種姿勢都有助於保持脊柱的自然曲線。

達斯古普塔表示，理想的睡姿是仰躺在枕頭上睡覺，人的視線剛好能夠直視天花板，這樣代表脖子可以保持在固定位置，「如果枕頭太蓬鬆或太大，那麼你的頭就會向前彎曲，容易導致一些健康問題。」

2017年的一項研究發現，睡覺時單手托住頭部，會明顯增加人的頸部和肩部疼痛。洛爾建議仰躺睡覺時，試著在膝蓋下墊一個結實的枕頭或墊子，在睡覺時膝蓋稍微彎曲，有助於保持血液流動以避免背痛。

２、側睡—硬枕比軟枕好

只要保持頭部和頸部與身體其他部位對齊，基本上沒有大問題，因此挑選合適的枕頭就是是重點。2010年一項關於側睡者的研究發現，睡在羽毛枕上的人，比睡在乳膠枕頭上的人更頻繁醒來，從而破壞睡眠質量。因此，達斯古普塔建議側睡者選擇結實的枕頭，這樣可以在睡眠期間穩定頸部。

由於頭和床墊之間會有縫隙，好的枕頭應要起到填充與支撐的作用。洛爾表示，想要將頭部、肩膀、臀部和膝蓋保持在同一平面上，可在膝蓋之間使用一個枕頭，並將手臂放在胸前或腹部，以防止肩膀向前滾動、在睡覺時轉動脖子。這個睡法可讓血液流過關節與神經，避免疼痛。

３、趴睡—最傷頸椎背部

專家不鼓勵趴著睡覺，羅傑表示，趴睡會迫使脖子長時間向一側傾斜，導致下背部因重力而向內拱起，造成頸部和背部疼痛。他建議趴著睡的人應該盡量過渡到側睡或仰睡。同時也可嘗試使用專為固定頸部而設計的頸枕。在身體兩側塞上結實的枕頭、捲起的浴巾或毯子，或一個長長的抱枕，以防止睡覺時翻身俯臥。