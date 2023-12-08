研究：吃得糖多 大腦更喜歡嘗脂

喜歡甜食的人，總是愈吃愈甜，甚至愈吃愈多。嗜甜原來不只帶來熱量，導致體重上升，更可能會改變味覺。一項以果蠅進行的研究就發現，攝取大量糖分可以滿足嗜甜的慾望，並且會激起身體對脂肪的渴望，反之亦然，惡性循環下令體重更加一發不可收拾。

荷爾蒙作祟

該項由瑞典優密歐大學(Umeå University)進行的研究，揭示了脂肪與糖分攝取量的相互影響。研究團隊早前發現，只要飲食中的糖分稍為增加，便會促使果蠅腸道釋放一種名為Hedgehog的荷爾蒙，從而減低味覺對糖分的反應，令果蠅減少攝取甜食，但該種荷爾蒙原來還有另一個作用——增加對脂肪的渴望。

兩者互相影響

研究人員透過追蹤驅動渴求脂肪的訊號，找到果蠅體內中央脂肪調節因子、名為Upd2的瘦素，當果蠅攝取脂肪後就會釋放Upd2以抑制對脂肪味道的感知，卻又會刺激對甜味的渴望。因此，脂肪和糖分攝取量周而復始地受到Hedgehog與Upd2水平的相互影響。有關研究已刊載於《Cell Reports》。