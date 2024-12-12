研究：女性攝取過多牛奶 或增心血管病風險

牛奶含有豐富的營養，但飲用過量則可能有害無益，尤其是女性更可能要控制食用分量。瑞典一項研究發現，女性每日攝取超過300毫升未經發酵的牛奶，可能會令缺血性心臟病的風險上升21%；若改為攝取發酵乳製品則可帶來好處，降低心血管病風險之餘，更可以改善整體健康。



追蹤近10萬人飲牛奶習慣

該項刊載在《BMC Medicine》的研究，分析瑞典兩個針對男女健康與飲食關係的世代研究資料庫，共追蹤近10萬名瑞典國民的生活與飲食型態，其中包括飲用牛奶的習慣，當中276人留下血液資料，可用以推測飲食引發的生理變化。