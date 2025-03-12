研究：這「3類人」飲酒　肝損傷風險增！快用「SMART原則」設定戒酒目標

這項研究分析了美國國家健康和營養調查中近41,000人的資料，其中2,282人被歸類為「重度飲酒者」。研究團隊將每天飲用20克以上酒精的女性，以及每天飲用30克以上酒精的男性被定義為重度飲酒者。研究結果發現，針對這些重度飲酒者，患有糖尿病、高血壓或腰圍過大，皆與嚴重的肝纖維化有關。研究已刊登於國際期刊《臨床胃腸病學和肝病學》。

無論聚餐飲酒助興或是閒暇時光小酌兩杯，都能幫助放鬆身心、排解壓力，但酒精可能對肝臟帶來巨大負擔。近期有新研究表明，對於腹部肥胖或糖尿病患者而言，飲酒會使嚴重肝損傷風險增加一倍以上；而高血壓患者飲酒則導致肝損傷風險提高近一倍。

腰圍過大、糖尿病、高血壓可致肝纖維化 飲酒更增肝癌風險

根據CNN報道，美國國家猶太醫學研究中心心血管預防與健康主任Andrew Freeman醫生指出，人們經常食用熱狗、香腸、煙肉、火腿等加工肉品，而這些經高度加工、高脂肪、高糖分的食物，會導致胰島素過度分泌，進而引發胰島素阻抗，血糖可能隨之升高，最終導致脂肪肝的形成；如果在此基礎上又飲酒，更會大幅增加風險。

Freeman醫生表示，腰圍過大、高血糖、高血壓等健康問題，會造成肝臟脂肪堆積，進而導致肝纖維化的形成。「舉例而言，在罹患糖尿病之前，患者通常會先罹患脂肪肝，這與血糖失衡有關，但許多人對此並不知情」。當人體血糖過高時，肝臟會儲存多餘的脂肪，而這些脂肪的積累會對肝功能造成損害。飲酒則會損害負責代謝酒精的肝細胞，並導致更多的脂肪堆積。而過量的脂肪會引起肝臟發炎和纖維化，最終可能導致肝硬化，進而增加肝衰竭和肝癌的風險。

這項研究的主要作者、南加州大學凱克醫學中心臨床醫學Brian Lee副教授表示，上述「雙重打擊」，可能是研究發現中慢性病患者兼過度飲酒者肝纖維化顯著增加的原因。「這項研究結果確定了容易罹患肝病的高風險族群，並顯示既有的健康問題可能加劇酒精對肝臟的影響。」不過副教授也強調，即使腰圍不大、未患有高血壓或糖尿病，也不代表大量飲酒對是安全的，所有重度飲酒者都有罹患嚴重肝臟疾病的風險。