研究：「這1群人」生活型態欠佳 大幅增加中風、失智風險

根據《神經學》醫學期刊最新研究顯示，中年人若未能妥善管理血壓、血糖和膽固醇等風險因素，且缺乏運動、均衡飲食和充足睡眠等健康習慣，將大幅提高未來罹患中風、失智或抑鬱症的風險。

習慣與疾病風險 緊密相關聯

耶魯大學研究團隊針對31萬餘名平均年齡56歲的參與者進行為期5年的追蹤研究。研究評估8項基本心血管健康因素，包括運動習慣、戒煙、健康飲食、體重管理、血壓控制、睡眠品質、膽固醇及血糖水平。結果顯示，生活型態評分「差」的群體，發展出神經系統疾病的風險是評分「最佳」群體的兩倍以上；評分「中等」者的風險則比「最佳」者高出37%。

研究進一步分析發現，在所有參與者中，約1.2%的人在追蹤期間出現中風、失智或老年抑鬱症等神經系統疾病。細分來看，生活型態最佳組別中僅有0.7%出現相關疾病，中等組別為1.2%，而最差組別則高達1.8%。這些數據明確顯示了生活習慣與疾病風險之間的強烈關聯。