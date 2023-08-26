研究：AI輔助心理治療 改善抑鬱焦慮

ChatGPT人工智能程式於2022年推出後，引起一股AI風潮。AI除了能回答日常生活的各種問題，也廣泛運用在科技、設計及醫療上。根據一篇發表於《Translational Psychiatry》期刊的研究指出，使用人工智能語音助手來進行心理治療，患者的抑鬱和焦慮症狀可獲得改善。
治療者從情緒抽離 收回掌控感和自信
台北市聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真說明，研究把治療後情緒改善、行為上問題解決技巧的提升，以及生物學上主掌理性思考的腦區：背外側前額葉活性增加做為連結，證明AI心理治療確實可改變大腦功能活動，這是令人振奮的消息。心理治療的核心概念為「說出來就能得到幫忙」，所以只要能協助開啟談話，對於被焦慮抑鬱情緒淹沒的人就是一種幫助。
AI目前無法替代真人心理治療 仍需就醫尋求協助
詹佳真主任提醒，雖然AI可彌補現實中無法即刻安排心理治療的需求，但人類的問題錯綜複雜，仍需要不同取向的心理治療來協助解救情緒方面的問題。AI目前仍然無法替代面對面的真人心理治療。且本研究並非針對已經確診焦慮症或抑鬱症的人士，因此，無法從心理治療得到幫助的人還是務必及時尋求協助與就醫，經過正確的診斷與遵照醫囑接受治療，才能有良好的治療效果。
透過AI檢測 助覺察情緒
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，在新冠病毒大流行之後，焦慮和抑鬱的發生率上升，當心理治療專業人員不足時，人工智能語音就像一位虛擬教練，可作為填補心理健康系統迫切需求的一種方法。這不代表人工智能語音可以取代傳統治療，但可以是人們尋求治療、等待治療前的權宜措施。
但另一方面，許多民眾對使用人工智能十分陌生，不知道該不該嘗試。葉雅馨主任表示，面對人工智能語音的治療方式，建議大眾可以先站在「何妨試一試、願意試一試」的角度，嘗試之前也可蒐集關於人工智能相關的資料，或詢問使用者的反饋，幫助自己更了解該領域。最重要的是，無論哪個治療方法，對迫切需要的人來說都是一個選擇，也許在嘗試過會得到新的想法及幫助。
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