研究：AI輔助心理治療 改善抑鬱焦慮

ChatGPT人工智能程式於2022年推出後，引起一股AI風潮。AI除了能回答日常生活的各種問題，也廣泛運用在科技、設計及醫療上。根據一篇發表於《Translational Psychiatry》期刊的研究指出，使用人工智能語音助手來進行心理治療，患者的抑鬱和焦慮症狀可獲得改善。 治療者從情緒抽離 收回掌控感和自信 台北市聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真說明，研究把治療後情緒改善、行為上問題解決技巧的提升，以及生物學上主掌理性思考的腦區：背外側前額葉活性增加做為連結，證明AI心理治療確實可改變大腦功能活動，這是令人振奮的消息。心理治療的核心概念為「說出來就能得到幫忙」，所以只要能協助開啟談話，對於被焦慮抑鬱情緒淹沒的人就是一種幫助。

AI 目前無法替代真人心理治療 仍需就醫尋求協助 詹佳真主任提醒，雖然AI可彌補現實中無法即刻安排心理治療的需求，但人類的問題錯綜複雜，仍需要不同取向的心理治療來協助解救情緒方面的問題。AI目前仍然無法替代面對面的真人心理治療。且本研究並非針對已經確診焦慮症或抑鬱症的人士，因此，無法從心理治療得到幫助的人還是務必及時尋求協助與就醫，經過正確的診斷與遵照醫囑接受治療，才能有良好的治療效果。