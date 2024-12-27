硬拉好處｜健身呢個動作必練？ 增彈跳力及新陳代謝

硬拉（Deadlift）是健身三大經典訓練動作之一，能夠提升整體力量之外，因為可訓練到下肢的大肌肉，亦屬很有效的功能訓練。不過，你還可能不知道硬拉還有很多其他的好處，今日就來認識一下。

激活髖伸肌群

都市人工作經常坐著，容易導致髖屈肌出現長時間收縮而繃緊，又或過於無力被拉長而緊張，兩者都會令人不適或引起腰痛。除了針對髖屈肌作放鬆和強化之外，也要從其拮抗肌髖伸肌群著手，即激活強化一下臀大肌和膕繩肌，可平衡肌肉之餘，心減低腰痛機會。若現在正受腰痛困擾的人士，就要先諮詢專業教練，確保正確的動作和負荷，以免引起更大傷害。