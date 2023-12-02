秋冬乾燥致暗瘡喉嚨痛　四大貼士助你降火

秋天到，天氣轉涼難免會想相約三五知己一齊打邊爐、燒嘢食！不過呢啲活動容易「上火」加上天氣乾燥，每次事後都必定會口乾、喉嚨痛，甚至乎生暗瘡！

中醫角度「上火」可能是身體因外在因素，而打破陰陽平衡所引致。而現代人長期熬夜、壓力過大、情緒波動、過於勞累、憂思苦悶、飲食重口味、過度飲食等生活習慣容易累積成上火體質。

「降火」小貼士

以下高燒小編就為大家整理左幾個小貼士，希望各位今個秋冬可以玩得開心之餘又可以避免呢啲不適。

貼士一，避免啤酒凍飲

燒烤、打邊爐當然要配啤酒凍飲！但是其實一冷一熱，容易刺激胃部引發胃脹、胃痛腹瀉等不適，導致消化酶活性下降造成消化不良。想要清熱去火、解油膩可選擇菊花茶代替，而想要降火、緩解咽喉上火腫痛，推薦金銀花茶。

貼士二，調味料避免避免過油過鹹

打邊爐、燒嘢食當然少不了配搭調味料！不過如果想避免上火腫痛，應盡量避免過油過鹹的搭料。葱薑蒜辣椒等調味更是建議體質燥熱人士盡量避免，而高血脂一族應忌香油蘸料。

貼士三，多飲用滋潤湯水

秋冬天氣乾燥，又加上打邊爐、燒烤等聚會，不但會引起氣促、乾咳、流鼻血等問題，飲食不均更有可能遇上便秘。中醫角度認為，假若想改善、預防不適，秋冬應多喝滋潤湯水舒緩。

貼士四，穴位按摩 助陰陽平衡

要避免秋冬引致暗瘡喉嚨痛除了飲食方面調理外亦可以按摩位於胸部正中線，平第三肋間隙處的「玉堂穴」止咳利咽，有助治療咳嗽、氣喘、胸痛、嘔吐寒痰等疾病。若想補氣養肺、清咽消腫則可按壓手指公向下延伸至手腕的凹陷處的「太淵穴」。