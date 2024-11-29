秋冬流感大肆虐小心「幾種病毒一齊中」！ 咽喉發炎中招手尾長

確診後又感冒竟失聲半個月 科技男靠中醫護嗓調體質 江昱寛表示，今年是新冠解封後的第一個秋冬，不少民眾年中時才因一波新冠疫情「中獎」，到了秋冬，氣候變化加上近日病毒肆虐，又罹患流感或呼吸道疾病。以陳先生為例，5月確診以為沒留下甚麼後遺症，但很少感冒的他，這次的狀況卻嚴重得多，而且還出現感冒天數變長、症狀加劇的現象，喉嚨嚴重沙啞，幾乎無法說話，喉嚨發炎的問題也調養了近半個月。這才發現因確診新冠，影響免疫力，因此決定找中醫調理身體。 江昱寛也發現，今年這波感冒，出現喉嚨「失聲」的例子特別多，而且往往不容易好，常常是感冒症狀都差不多了，就剩聲音還未恢復。

特別留意免疫系統的保護與強化 醫師指出，大多數的咽(喉)痛是熱性的，當風寒或風熱邪氣侵襲人體。咽喉部位是呼吸道、腸胃道的門戶，症狀最先發生，也可能最晚結束。 當出現「失聲」問題時，中醫會使用清熱解毒的藥物，來處理黏膜或聲帶的發炎，例如金銀花、連翹、薄荷、牛蒡子、桔梗、生甘草等，再加上滋潤養陰、通調肺氣的方式，例如︰百合、半夏、玄參、生地黃、麥門冬等藥材，能有效地提升免疫力，排出代謝廢物、降低黏膜敏感度，進而達到止咳開嗓，緩解病痛的效果。 江昱寛也提醒，由於今年是首次解封的秋冬季，不少病毒蠢蠢欲動，因此要特別留意免疫系統的保護與強化，尤其有人今年是「好幾種病毒一起中」，容易出現感冒恢復期拉長，症狀也加重的狀況。他建議可多利用中藥調理體質，不但能解決感冒後期的失聲、久咳不愈或鼻水流不停的症狀，還可提升免疫力，減少感冒次數，甚至也能降低感冒出現併發症的風險，可說一舉數得。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】