冬天易感冒有原因 研究：寒冷令鼻腔細胞免疫反應減低

每到秋冬季節，呼吸道疾病都會特別盛行，除了天氣濕度令病毒更易傳播之外，研究亦發現寒冷天氣會減弱鼻腔細胞的免疫反應，導致過濾性病毒及傷風流感等病源更容易入侵人體致病。
阻止病菌病毒入侵
過去的研究顯示，鼻腔細胞可以釋放大量細胞外囊泡，誘使病毒黏附在其身上，阻止病毒與細胞結合，並利用鼻黏液排出體外，從而對抗病原入侵。故此當病原進入鼻腔時，外囊泡的數量會急增160%，表面的受體也會比原始的細胞多20倍，令其更容易黏住病原；幫助殺死病毒的微小RNA更比正常細胞多13倍。
戰鬥力大減
而今次哈佛大學在《Journal of Allergy and Clinical Immunology》公布的研究，就發現鼻腔溫度下降，會減弱鼻腔對抗病原的免疫反應。
研究人員在實驗室進行試驗，安排四人身處寒冷環境之中，令鼻腔溫度降低攝氏5度，這時鼻腔內逾四成細胞外囊泡失去戰鬥力，微小RNA則減少近半，表面受體更減少七成，導致病毒可以更容易入侵。
口罩助防寒
也就是說，寒冷氣溫不但有利病毒傳播，人體鼻腔防禦病毒的免疫反應也被減半，難怪冬季會出現感冒高峰期，而新冠疫情期間我們戴上口罩，不只減少吸入病原，更可以防寒，幫助保持鼻腔的免疫力。