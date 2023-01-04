冬天易感冒有原因 研究：寒冷令鼻腔細胞免疫反應減低

每到秋冬季節，呼吸道疾病都會特別盛行，除了天氣濕度令病毒更易傳播之外，研究亦發現寒冷天氣會減弱鼻腔細胞的免疫反應，導致過濾性病毒及傷風流感等病源更容易入侵人體致病。

阻止病菌病毒入侵

過去的研究顯示，鼻腔細胞可以釋放大量細胞外囊泡，誘使病毒黏附在其身上，阻止病毒與細胞結合，並利用鼻黏液排出體外，從而對抗病原入侵。故此當病原進入鼻腔時，外囊泡的數量會急增160%，表面的受體也會比原始的細胞多20倍，令其更容易黏住病原；幫助殺死病毒的微小RNA更比正常細胞多13倍。