積極管理腸易激 保生活質素

腸易激綜合症(Irritable Bowel Syndrome, IBS)是常見的慢性功能性胃腸道疾病，雖會腹痛反覆發作、改變排便習慣，但卻沒有可檢測到的結構性異常或生化指標異常。儘管IBS不會導致嚴重的結構性病變，卻顯著影響患者的生活質素，從日常工作到社交活動無一不受其困擾。 香港專科腸胃肝臟科專科醫生施婉珍表示，IBS影響全球約5%至10%人口，且女性患病率高於男性。「根據排便習慣，IBS可分為幾個類型，包括腹瀉型(IBS-D)、便秘型(IBS-C)、腹瀉與便秘交替出現的混合型(IBS-M)以及未分類型腸易激綜合症(IBS-U)。」

症狀因人而異 IBS的症狀因人而異，通常包括腹痛、腹脹、腸胃脹氣以及排便習慣的改變。施婉珍指出，「腹痛通常表現為絞痛、痙攣或悶痛，其特點是與排便相關，排便後腹痛可能會減輕。」視乎IBS類型，腹瀉型患者或經歷突發性、急迫性的排便，糞便稀軟或水樣；便秘型患者則可能排便困難、糞便乾硬，並感覺排不乾淨。「此外，患者也可能有疲勞、頭痛、噁心、胃灼熱、性功能障礙、睡眠障礙以及焦慮和抑鬱等問題。症狀的頻率和嚴重程度會隨時間波動，並常受到壓力、飲食或荷爾蒙變化的影響。」 成因未完全明確 IBS的確切成因仍未完全闡明，普遍認為是多因素綜合作用的結果，例如腦腸軸(Brain-Gut Axis)功能紊亂、腸道蠕動異常、內臟敏感性增高(Visceral Hypersensitivity)令腸道反應過激、腸道微生物群改變、遺傳因素，以及壓力、焦慮、抑鬱等心理因素，還有飲食和荷爾蒙都有關係。施婉珍續指，「診斷IBS，症狀須符合羅馬IV標準，在過去3個月中，平均每周至少有一天反覆發作的腹痛，並與以下至少兩項相關：1. 排便；2. 排便頻率改變；3. 糞便形態(外觀)改變，症狀必須在至少6個月前開始出現。」為排除其他疾病，醫生可能會做血液、糞便及大腸鏡檢查。