積極管理腸易激 保生活質素

腸易激綜合症(Irritable Bowel Syndrome, IBS)是常見的慢性功能性胃腸道疾病，雖會腹痛反覆發作、改變排便習慣，但卻沒有可檢測到的結構性異常或生化指標異常。儘管IBS不會導致嚴重的結構性病變，卻顯著影響患者的生活質素，從日常工作到社交活動無一不受其困擾。
香港專科腸胃肝臟科專科醫生施婉珍表示，IBS影響全球約5%至10%人口，且女性患病率高於男性。「根據排便習慣，IBS可分為幾個類型，包括腹瀉型(IBS-D)、便秘型(IBS-C)、腹瀉與便秘交替出現的混合型(IBS-M)以及未分類型腸易激綜合症(IBS-U)。」
症狀因人而異
IBS的症狀因人而異，通常包括腹痛、腹脹、腸胃脹氣以及排便習慣的改變。施婉珍指出，「腹痛通常表現為絞痛、痙攣或悶痛，其特點是與排便相關，排便後腹痛可能會減輕。」視乎IBS類型，腹瀉型患者或經歷突發性、急迫性的排便，糞便稀軟或水樣；便秘型患者則可能排便困難、糞便乾硬，並感覺排不乾淨。「此外，患者也可能有疲勞、頭痛、噁心、胃灼熱、性功能障礙、睡眠障礙以及焦慮和抑鬱等問題。症狀的頻率和嚴重程度會隨時間波動，並常受到壓力、飲食或荷爾蒙變化的影響。」
成因未完全明確
IBS的確切成因仍未完全闡明，普遍認為是多因素綜合作用的結果，例如腦腸軸(Brain-Gut Axis)功能紊亂、腸道蠕動異常、內臟敏感性增高(Visceral Hypersensitivity)令腸道反應過激、腸道微生物群改變、遺傳因素，以及壓力、焦慮、抑鬱等心理因素，還有飲食和荷爾蒙都有關係。施婉珍續指，「診斷IBS，症狀須符合羅馬IV標準，在過去3個月中，平均每周至少有一天反覆發作的腹痛，並與以下至少兩項相關：1. 排便；2. 排便頻率改變；3. 糞便形態(外觀)改變，症狀必須在至少6個月前開始出現。」為排除其他疾病，醫生可能會做血液、糞便及大腸鏡檢查。
識別引起症狀食物
IBS難以完全根治，治療目標為緩解症狀、改善生活質素。施婉珍建議，「患者應規律飲食，避免暴飲暴食，確保水分攝入充足。識別並避免引致徵狀的食物，在營養師的指導下採取低腹敏(FODMAP)飲食。便秘型IBS患者可循序漸進增加水溶性纖維攝取量。」此外，患者須學習壓力管理，如規律運動、放鬆技巧；心理治療如認知行為治療、腸道導向催眠療法也有幫助。
藥物紓緩症狀
藥物有助紓緩症狀，例如IBS-C可用利那洛肽(Linaclotide)和魯比前列酮(Lubiprostone)增加腸道液體分泌，促進排便。IBS-D則可用利福昔明(Rifaximin)等非吸收性抗生素，改變腸道菌群組成；依魯沙度林(Eluxadoline)，一種混合阿片受體激動劑/拮抗劑，減少腸道收縮和液體分泌。施婉珍表示，「有時亦會處方選擇性血清素再吸收抑制劑(SSRIs)、益生菌補充劑、薄荷油膠囊等，改善徵狀。」
與IBS共存是一項長期的挑戰，通過積極的管理，患者可顯著改善生活質素。「患者應與醫生坦誠溝通症狀、治療反應和任何疑慮。定期追蹤症狀和記錄觸發因素，有助制訂管理策略。」