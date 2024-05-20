空中瑜伽新手友善嗎？為何比地面瑜伽更能增肌減脂？即睇3大好處！

近年除了一般的地面瑜伽外，也興起懸掛在半空中的空中瑜伽！在布匹上飛舞的樣子非常優雅，成功吸引不少女生加入，就連Blackpink的Jennie及Girl's Day的惠利也是愛好者！不過新手也可以學空中瑜伽嗎？是否需要先練習地面瑜伽到一定程度才開始？
反重力瑜伽
空中瑜伽的英文是Ariel yoga，又稱為反重力瑜伽，過程中使用懸掛布，混合瑜伽、皮拉提斯和舞蹈元素。這項運動可以增加身體的協調和柔軟度，同時鍛鍊核心肌群，訓練身體的平衡力與協調感。
這項運動看似非常困難，但其實對於新手很友善，任何人都可以練習！空中瑜伽比起其他瑜伽更能刺激核心肌群，所以如果想加強鍛鍊核心肌群的人都可以試試看。
空中瑜伽好處一：去水腫
練習空中瑜伽時，布會纏繞身體的不同部位，纏繞大腿淋巴位置時更會非常痛(有練習空中瑜伽的人一定懂)！雖然很痛，卻有很好的通淋巴及去水腫功效，可改善內分泌、淋巴、消化及血液循環系統等。
空中瑜伽好處二：改善不良姿勢
空中瑜伽的動作可以幫助伸展，改善都市人的姿勢問題，包括駝背、走路姿勢及雙腿線條等，姿勢正確了也會變得更美更動人！
空中瑜伽好處三：瘦身增肌
過去有研究指出，做50分鐘空中瑜伽就可消耗320卡路里，與慢跑差不多。另外瑜伽中有不少動作都反地心吸力，自然用到更多肌肉及力量，達到增肌減脂的作用！