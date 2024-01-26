突然認知下降 或患譫妄症

當長者出現混淆時間、地點、人物，又重複提出相同問題，甚至胡言亂語等，或者是患上認知障礙症；但如果症狀在幾小時至數日間突然出現，就很可能是譫妄症，又名「急性精神紊亂」，即急性的認知功能紊亂。
老人科專科醫生馬漢明表示，譫妄症是一種症狀，並非疾病。「譫妄症常見於65歲以上的長者。當他們出現急性疾病，例如感染、手術、中風、腦部創傷、器官衰竭、缺氧、脫水、電解質失調、貧血等，又或環境轉變如住院、轉院，以及藥物影響，或會引發譫妄症。而患有慢性疾病的長者，尤其是認知障礙症和情緒病患者風險較高。」
出現妄想症狀
譫妄症和認知障礙症的症狀相似。譫妄症患者精神狀態起伏不定，會出現以下一種或多種的症狀：混淆時間、地點和人物、重複提出相同問題、缺乏專注力、胡言亂語、忐忑不安、日夜顛倒、欠缺動力、幻覺、妄想被迫害、拒絕進食和自理能力下降。馬漢明續指，「至於兩者的分別是，譫妄症為突發性，發生於數小時至數日之內，照顧者較容易察覺，而患者經治療後有可能痊愈。認知障礙症情況持續，或緩慢惡化而照顧者較難發現，盡早治療有助延緩和改善病情。」
處理根源問題
馬漢明認為，處理根源問題是治療譫妄症的最佳方法，「例如處方抗生素控制感染、補充電解質、穩定維生指數等。如果患者情緒亢奮，適當的抗抑鬱藥、抗精神病藥或安眠藥可以穩定情緒。如患者未能完全配合治療，或需要短時間使用約束衣，助患者安全地接受治療。」
當家中長者出現譫妄症，家人應盡快向醫生求診，以排除急性疾病，或需要進一步的檢查和治療。如長者在住院其間出現譫妄症，跨專業的會診能夠縮短譫妄症的時間。同時，家人對疾病的認識和對患者的諒解和支持，亦十分重要。
定期覆診健康生活
要預防患上譫妄症，長者需要定期覆診(包括視力和聽力檢查)、盡早的診斷、適切地治療認知障礙症或情緒病、適量戶外和社交活動、均衡飲食習慣和確保大小二便暢通。馬漢明分享譫妄症個案：93歲的金太有中風和認知障礙症的病史，需要長期服用阿士匹靈、膽鹼分解抑制劑、血清素和抗精神病藥。有一次她不慎跌倒，右髖部骨折，不能行動。入院後，醫生立即動手術植入支架以穩定骨折。手術成功，可是金太總是整天昏昏欲睡，欠缺進食和復康的動力。醫生檢視她的身體狀況和服用的藥物，決定減少膽鹼分解抑制劑和抗精神病藥的劑量。經過藥物的調校，金太便慢慢甦醒過來，恢復食慾。完成4星期的復康療程後，金太終可回家共聚天倫。