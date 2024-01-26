突然認知下降 或患譫妄症

當長者出現混淆時間、地點、人物，又重複提出相同問題，甚至胡言亂語等，或者是患上認知障礙症；但如果症狀在幾小時至數日間突然出現，就很可能是譫妄症，又名「急性精神紊亂」，即急性的認知功能紊亂。 老人科專科醫生馬漢明表示，譫妄症是一種症狀，並非疾病。「譫妄症常見於65歲以上的長者。當他們出現急性疾病，例如感染、手術、中風、腦部創傷、器官衰竭、缺氧、脫水、電解質失調、貧血等，又或環境轉變如住院、轉院，以及藥物影響，或會引發譫妄症。而患有慢性疾病的長者，尤其是認知障礙症和情緒病患者風險較高。」

出現妄想症狀 譫妄症和認知障礙症的症狀相似。譫妄症患者精神狀態起伏不定，會出現以下一種或多種的症狀：混淆時間、地點和人物、重複提出相同問題、缺乏專注力、胡言亂語、忐忑不安、日夜顛倒、欠缺動力、幻覺、妄想被迫害、拒絕進食和自理能力下降。馬漢明續指，「至於兩者的分別是，譫妄症為突發性，發生於數小時至數日之內，照顧者較容易察覺，而患者經治療後有可能痊愈。認知障礙症情況持續，或緩慢惡化而照顧者較難發現，盡早治療有助延緩和改善病情。」



處理根源問題 馬漢明認為，處理根源問題是治療譫妄症的最佳方法，「例如處方抗生素控制感染、補充電解質、穩定維生指數等。如果患者情緒亢奮，適當的抗抑鬱藥、抗精神病藥或安眠藥可以穩定情緒。如患者未能完全配合治療，或需要短時間使用約束衣，助患者安全地接受治療。」 當家中長者出現譫妄症，家人應盡快向醫生求診，以排除急性疾病，或需要進一步的檢查和治療。如長者在住院其間出現譫妄症，跨專業的會診能夠縮短譫妄症的時間。同時，家人對疾病的認識和對患者的諒解和支持，亦十分重要。