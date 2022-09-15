突發上腹劇痛 小心急性胰腺炎

香港大學外科學系名譽臨床副教授及顧問石黃海醫生指出，「胰腺炎的成因有很多，當中急性胰腺炎超過六成與膽結石有關。因為總膽管跟胰腺管出口相連，所以膽石有可能在跌到胰腺管出口造成阻塞，胰液亦因而不能正常排出並回流，引致急性胰腺炎。」

胰臟是一個躲得很深的器官，但它卻十分重要，負責分泌胰島素和消化酵素，控制血糖及消化食物。萬一胰臟發炎(胰腺炎)，不單為病人帶來極大痛楚，更會引起腹腔及其他器官的併發症，後果嚴重。

突發大量飲酒可致病

過量飲酒亦是常見誘發急性胰腺炎原因之一，石黃海表示雖然沒有數據分析飲多少酒精飲品會引致急性胰臟炎，事實上亦因人而異，但突發飲大量酒精飲品，在臨床上是其中一個急性胰腺炎的原因。

石黃海補充，「急性胰腺炎亦有其他因素引發，除遺傳外，如病人完成膽管鏡手術、血液內三酸甘油脂過高、藥物影響和自體免疫力影響，甚至胰臟受撞擊受傷等。」至於慢性胰腺炎，長期酗酒及煙民則會有較高風險。

伴隨發燒噁心

急性胰腺炎會引致腹部劇痛，甚至伸延至背部位置，石黃海指，「由急性胰腺炎引發的腹痛非一般止痛藥可以緩減，而且劇痛難當，更會伴隨發燒和噁心嘔吐情況，所以病人通常都會馬上去醫院急症室接受治療。」

因為胰臟深藏在胃部的後腹腔，所以要檢查和診斷急性胰腺炎有時並不容易，石黃海認為，「從驗血檢測血清澱粉酶及脂肪酶水平，都是診斷的重要指標，情況嚴重的可比正常水平高出三倍；同時可透過電腦掃描(CT Scan)去透視清楚胰臟的實際情況，如器官組織發炎壞死情形和血管有沒有堵塞，有否引致其他併發症等。」臨床觀察亦十分重要，配合血液和掃描檢查，都有助診斷病人急性胰腺炎的嚴重程度。

嚴重或須切除胰臟

當確診為急性胰腺炎，視乎不同的原因和嚴重程度，治療方案都有所不同。如果是膽石引致的急性胰腺炎，就需要擴張胰腺管作引流手術，拿走造成堵塞的膽管石。

對於輕度的急性胰腺炎，石黃海表示可以視乎痛楚程度處方口服止痛藥物，病人痛楚加劇，則可能需要嗎啡成分或針對神經痛的止痛針藥，「輕度的急性胰腺炎處理根源問題後一般可以完全痊愈；嚴重的急性胰腺炎有可能引致器官衰竭或感染壞死性胰腺炎，或需要透過體外或內視鏡引流，甚至要剖腹手術把部分以至整個壞死的胰臟切除。」