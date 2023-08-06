立秋2023｜立秋食物為甚麼要增酸？立秋意思為何同秋老虎有關？一文看清養生方法和禁忌

2023年立秋是8月8日，立秋其實是甚麼意思？為甚麼要進食酸性食物？而傳統上立秋又有哪些習俗與禁忌？現在就逐一為你解說！

立秋2023｜ 立秋是甚麼意思？

立秋是二十四節氣中第十三個節氣，太陽到達黃經135度時即為立秋。此節氣代表炎夏即將過去，秋天即將來臨。立秋之後每一次下雨都會轉涼一次，所以有「一場秋雨一場寒，十場秋雨要穿棉」的說法。不過時值8月，夏天的餘熱未消，氣溫仍相當高，因此有「秋老虎」之稱。