立體定位電療技術 治療晚期前列腺癌 3年100%存活

前列腺癌是香港男性第三大致命癌症，許多患者在確診時已進入中晚期，對男性健康構成嚴重威脅。養和醫療集團最近發布全球首個針對晚期前列腺癌的臨床研究，顯示使用磁力共振立體定位技術，可以精準地用高劑量放射線同時攻擊最多5個腫瘤。 臨床腫瘤科專科醫生潘明駿指出，「這項新技術與以往的X光定位治療不同，利用磁力共振的實時影像作定位，能更精準地消融癌細胞的原發地及擴散位置。」研究結果顯示，參與者在3年內的存活率達100%，超過95%的人未出現病情惡化，且沒有嚴重副作用，為晚期患者帶來新希望。

鎖定「寡轉移」 據統計，香港前列腺癌晚期患者的5年相對存活率不足50%。晚期前列腺癌可分為「寡轉移」和「廣泛轉移」，其中「寡轉移」指癌細胞的轉移範圍較小，通常僅限於5個或以下的病灶。研究針對這類患者，進行同步全消融的放射治療，顯示出良好的療效。 同步攻擊 傳統放射治療通常需要20至30次，每次劑量較低，可能導致周圍健康組織受損。此次的立體定位同步全消融放射治療(Stereotactic Total Ablative Radiotherapy, STAR)則採用了「大劑量、少次數」的策略，患者只須在2至3周內完成5次治療，大幅縮短療程。 潘明駿指，「這個方法不僅有超高倍率的瞄準鏡，還能實時追蹤目標的微小移動。讓我們能將非常高劑量的放射線，如同『手術刀』般精準地聚焦在腫瘤上，同時最大限度地保護周邊的腸道、膀胱等正常組織。」