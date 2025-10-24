立體定位電療技術 治療晚期前列腺癌 3年100%存活

前列腺癌是香港男性第三大致命癌症，許多患者在確診時已進入中晚期，對男性健康構成嚴重威脅。養和醫療集團最近發布全球首個針對晚期前列腺癌的臨床研究，顯示使用磁力共振立體定位技術，可以精準地用高劑量放射線同時攻擊最多5個腫瘤。
臨床腫瘤科專科醫生潘明駿指出，「這項新技術與以往的X光定位治療不同，利用磁力共振的實時影像作定位，能更精準地消融癌細胞的原發地及擴散位置。」研究結果顯示，參與者在3年內的存活率達100%，超過95%的人未出現病情惡化，且沒有嚴重副作用，為晚期患者帶來新希望。
鎖定「寡轉移」
據統計，香港前列腺癌晚期患者的5年相對存活率不足50%。晚期前列腺癌可分為「寡轉移」和「廣泛轉移」，其中「寡轉移」指癌細胞的轉移範圍較小，通常僅限於5個或以下的病灶。研究針對這類患者，進行同步全消融的放射治療，顯示出良好的療效。
同步攻擊
傳統放射治療通常需要20至30次，每次劑量較低，可能導致周圍健康組織受損。此次的立體定位同步全消融放射治療(Stereotactic Total Ablative Radiotherapy, STAR)則採用了「大劑量、少次數」的策略，患者只須在2至3周內完成5次治療，大幅縮短療程。
潘明駿指，「這個方法不僅有超高倍率的瞄準鏡，還能實時追蹤目標的微小移動。讓我們能將非常高劑量的放射線，如同『手術刀』般精準地聚焦在腫瘤上，同時最大限度地保護周邊的腸道、膀胱等正常組織。」
3年存活率達百分百
研究共招募了43名年齡介乎46至93歲的寡轉移晚期前列腺癌患者，經過中位數36.5個月的追蹤，結果非常顯著：3年存活率達100%，3年無惡化存活率亦高達95.2%。更為難得的是，所有患者僅出現輕微副作用，如疲倦感，治療期間生活如常，毋須住院。
潘明駿強調，「這項研究不僅在存活率上有顯著提升，還在安全性上展現了良好的表現。所有患者未有嚴重的泌尿生殖系統副作用，只有少數患者出現輕微的直腸出血，並迅速緩解。」
副作用極輕
參與者中，58歲的潘先生在無病徵下確診，發現癌細胞已轉移至胸椎、骨骼及淋巴5處。他表示：「治療比我想像中容易，5次放射治療期間只是感到輕微疲倦，並不需要停工。」另一位69歲的參與者馮先生則表示，與最初建議的28次傳統電療相比，5次的新療法讓他心理負擔大減，治療過程完全無痛，且之後仍能與太太享受遠足的樂趣。