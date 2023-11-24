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健康
2023-11-24 04:29:56
日報

箍牙｜矯齒最宜青春期 牙箍多選擇

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矯齒最宜青春期 牙箍多選擇

矯齒最宜青春期 牙箍多選擇

矯齒(箍牙)十分常見，牙齒矯正科專科醫生李國培表示，當牙齒出現以下狀況：牙齒不整齊、牙齒擁擠、牙齒之間的間隙較大、覆咬合(上顎門牙較突出，亦稱「齙牙」)、咬牙合不足(下門牙向前突出)、交錯咬合(咬合時，上下顎的牙齒出現前後交叉的情況)、前牙開咬(牙齒無法完全咬合)以及其他咬合和下顎對齊問題時，便可能需要考慮進行牙齒矯正治療。

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牙齒矯正科專科 李國培

李國培指現時有多種牙套選擇，宜先諮詢牙齒矯正科專科醫生。

表面看來，矯齒與否好像主要外觀問題，但李國培指出，如需要牙齒矯正治療但沒有實行，可能誘發很多健康問題，「例如難以清潔和維護口腔衛生、咀嚼困難、增加蛀牙和牙齦疾病的風險、牙齒磨損不均和增加牙齒受傷的風險，甚至影響語言發音以及與牙齒外觀相關的自尊問題。」

青春期下顎骨仍在生長

一般來說，中學生、剛出來社會做事的年輕人矯齒較常見，其實矯齒甚麼年齡做最好？「矯齒的理想時間因人而異，」李國培表示，「主要取決於每個人的具體矯正需求。一般來說，矯正治療可以在任何年齡進行，但在牙齒發育的某些階段，可能更適合進行治療。通常情況下，矯正治療開始於青春期會較理想，此時大部分恆齒已經長出，而下顎骨仍在生長。不過，成年人也可以接受牙齒矯正治療，改善牙齒排列不整的問題。」

牙齒 牙齒擁擠

如出現牙齒擁擠及各種咬合問題，都可能需要牙齒矯正治療。

多種原因須矯齒

事實上，一些需要成年人佩戴牙套甚至矯齒的牙齒問題，可能在童年或青少年時期已經出現。某些情況如牙齒擁擠或牙齒不整齊，可以提早解決，而其他問題，例如因年齡增長導致的牙齒位置變化，可能與牙周健康或牙齒脫落有關，需要在成年後進行矯正治療。此外，在某些情況下，矯正治療會作為輔助療法，與其他牙科專科一起改善患者的咬合問題。

先諮詢醫生

所以，現時的矯齒治療是每位病人度身訂造的，並不是一律套上牙箍(牙齒矯正器)便可以。甚至牙箍，現在也有多種選擇，可適合不同病人的情況。

「目前常用的牙齒矯正器，包括傳統金屬牙套、陶瓷牙套(顏色與牙齒相近，不太明顯)、舌側牙套(放在牙齒的背面)和透明牙套。」李國培提醒，「牙套的選擇應取決於牙齒矯正問題的嚴重程度、個人喜好以及醫生建議等因素。因此，在決定最適合自己的牙套類型前，應先諮詢牙齒矯正科專科醫生。」

療程因人而異

牙齒矯正治療的持續時間，也會因問題的嚴重程度、使用的牙套類型和個人因素而有所不同。平均而言，矯正治療會持續幾個月到幾年不等。在初次諮詢時，牙齒矯正科專科醫生會評估具體情況，並提供預計的治療時間表，病人可充分了解再作出選擇。

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