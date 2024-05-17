精準治療提高戰勝EGFR肺癌機率！三大關鍵有望提升治愈機會

近年精準醫療成為趨勢，肺癌的治療需依照標靶基因的有無制訂方針。以常見的肺腺癌為例，40%至55%的亞洲患者有EGFR基因突變，術後復發率高，其中68%的病人復發是遠端轉移！台中榮總胸腔內科主治醫生黃彥翔表示，早期肺癌帶有EGFR基因突變的病人，手術後搭配化療或標靶藥物治療，可以降低復發率與提升存活率，增加治愈肺癌的機會。呼籲高風險族群及早接受低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢，有助早期發現肺癌，盡早接受治療，提升存活率。

早期無明顯症狀 LDCT 篩檢助揪出病灶

黃彥翔醫生表示，肺癌症狀包括久咳不愈、胸悶胸痛、呼吸困難、體重下降、不明原因食欲不振等。然而，早期肺癌無明顯症狀，等到有症狀才就醫，通常已進入第三、四期病程。

想要早期診斷出肺癌，現在具國際實證的篩檢工具是低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢，高風險族群如有肺癌家族史者、重度吸煙者，應每2年接受1次肺癌篩檢。另外亞洲人特別是女性，不吸煙卻罹患肺癌的比例也相當高，不可不慎。高風險族群包含：

具肺癌家族史： 50 至 74 歲男性或 45 至 74 歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

重度吸煙者： 50 至 74 歲且吸煙史達 30 包 / 年以上，戒煙未達 15 年之重度吸煙者。

一般胸部X光片是單一2D影像，若腫瘤被心臟或是骨頭等器官擋住，會增加判讀困難度，且病灶通常須大於1公分才能被X光片偵測到，此時的腫瘤可能已非早期肺癌；LDCT可將肺部細切成多張影像，並根據不同角度的成像減少死角的產生，也能發現小於1公分的病灶。根據研究顯示，透過LDCT提早發現肺癌，可以降低20%的死亡率。

攻克肺癌 三大關鍵有望提升治愈機會