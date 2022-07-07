精準治療 提升膀胱癌存活率

本港每年新增大約400宗膀胱癌個案，較常見於55至70歲人士，男性患者較多。晚期膀胱癌一線治療為順鉑化療，療效一般。原來擴散性膀癌患者有五分一帶有FGFR基因突變，當一線治療無效，可考慮使用相關標靶藥物，有助提升存活率。

臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示，膀胱癌中逾九成是泌尿上皮癌，泌尿上皮細胞可見於腎盂、輸尿管、尿道和膀胱，但因小便停留於膀胱的時間較長，所以膀胱的泌尿上皮細胞較常出現病變。

小便帶血

患者最常見症狀為小便帶血，梁廣泉指出，「早期膀胱癌最典型的情況是，小便清澈如常，但最後幾滴尿要用力『谷』出來時就會帶血，而且未必有痛楚。」如果病情較嚴重，則會整個小便過程都呈現血色，甚或形成血塊，膀胱位置感脹痛、小便不暢；當腫瘤侵蝕膀胱頸的話，則有尿頻、小便困難等徵狀。「雖情況與膀胱炎、膀胱結石等類似，不過一般患者有血尿都會求醫，確診時較多為早期。」

化療反應率低

在早期的膀胱癌，可透過膀胱灌注化療藥或卡介苗，又或膀胱鏡手術方式治療；如癌細胞已入侵肌肉層，就可能需要切除膀胱，然後透過造口引流尿液，或者利用腸臟製作人造膀胱。至於癌細胞已擴散的患者，一線治療會先考慮順鉑化療，惟接受一線治療後的整體存活率只有約7至9個月，客觀反應率也只得約10%；而試行二線治療無論選用免疫治療還是化療，反應率亦只有約20%，控病能力有限。