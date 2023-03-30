精準評估漸進性肺纖維化 恢復肺部健康

一開始會喘以為只是感冒，但過了好幾個月變得更喘，經轉診至中榮胸腔內科傅彬貴醫師門診就診後，經過肺部電腦斷層掃描及肺功能檢查，確診葉女士罹患了硬皮症引發的肺纖維化，肺功能不斷下降，屬於漸進性肺纖維化。
間質肺病分析 定期覆診監控
在診斷後由間質肺病中心的胸腔科、免疫科醫師攜手合作，除了抗肺纖維化藥物，也治療硬皮症所引起的全身性發炎，並搭配復健科與心臟科，積極運動與心肺復健治療。在每次覆診會以「動態生理測量模組」進行完整評估，葉女士的肺功能檢查有顯著的進步，還可以爬山運動。
間質肺病早期症狀不顯著，漸進性肺纖維化需要及早辨識。「間質性肺病」是一種肺部發炎疾病，是近年來僅次於肺腺癌受到高度重視的肺部疾病，未及時治療時將進展至「菜瓜布肺」或「肺纖維化」。
早期不易發現 延誤治療時機
間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴醫師表示，間質性肺病是一個高死亡率、需要多專科照護的疾病；很多患者在初期可能只是出現乾咳、有點呼吸急促等症狀，由於與感冒或氣喘病很類似，不容易被早期發現，因此延誤了治療先機。
到中期會出現明顯的消瘦、食慾不振、呼吸困難等；而「漸進性肺纖維化」屬於間質性肺病當中較為棘手的一種，病人最終會進展至呼吸衰竭甚至死亡。2022年國際胸腔醫學會聯合制訂治療指引，倡議早期發現、早期介入診斷及治療，對肺纖維化的存活提升至關重要。
組成研發團隊 發展評估新工具
傅彬貴科主任與中興大學資工系吳俊霖教授組成研發團隊，於2022年執行「中科精準健康產業跨域推升計劃」，發展「動態生理測量模組與人工智慧移動影像分析技術」，協助醫療團隊能精準評估肺纖維化嚴重程度。
血流灌流指數與肺纖維化病人肺功能指標有顯著正相關，可作即時評估病人的工具。最有意義的發現是，病人走路時動態的最大步距、移動速率，可以做為疾病嚴重度的評估指標。呼籲民眾有超過持續8周以上的乾咳、喘促或呼吸不順倦怠等症狀，可以前往間質肺病特別門診尋求協助，避免延誤病情。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】