精準評估漸進性肺纖維化 恢復肺部健康

「間質性肺病」是一種肺部發炎疾病，是近年來僅次於肺腺癌受到高度重視的肺部疾病，未及時治療時將進展至「菜瓜布肺」或「肺纖維化」。

一開始會喘以為只是感冒，但過了好幾個月變得更喘，經轉診至中榮胸腔內科傅彬貴醫師門診就診後，經過肺部電腦斷層掃描及肺功能檢查，確診葉女士罹患了硬皮症引發的肺纖維化，肺功能不斷下降，屬於漸進性肺纖維化。

間質肺病分析 定期覆診監控

在診斷後由間質肺病中心的胸腔科、免疫科醫師攜手合作，除了抗肺纖維化藥物，也治療硬皮症所引起的全身性發炎，並搭配復健科與心臟科，積極運動與心肺復健治療。在每次覆診會以「動態生理測量模組」進行完整評估，葉女士的肺功能檢查有顯著的進步，還可以爬山運動。

間質肺病早期症狀不顯著，漸進性肺纖維化需要及早辨識。「間質性肺病」是一種肺部發炎疾病，是近年來僅次於肺腺癌受到高度重視的肺部疾病，未及時治療時將進展至「菜瓜布肺」或「肺纖維化」。