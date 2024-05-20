精神健康｜萬寧 x MindHK 指定門市設免費心理諮詢

要達致真正的健康，須兼顧身體和精神健康。惟香港人壓力大，而私人精神健康服務收費相對高昂，或成尋求支援時的一個難關。於是萬寧與本地精神健康慈善機構香港心聆(Mind HK) 合作，成為全港首間提供免費心理健康諮詢服務的連鎖社區藥房，即日起於5間指定萬寧門市提供免費「心理健康諮詢」，支援市民的精神健康。

港人精神健康水平欠佳 據「全港精神健康指數調查」，過去數年港人的精神健康水平一直處於合格線以下，不少人出現抑鬱及焦慮的徵狀。同時，香港私人精神健康服務收費相對高昂，令低收入人士難以負荷；而有近六成香港成人表示不知道除醫院以外的其他精神健康服務。香港心聆今年3月的調查也發現，59%曾經或正經歷精神健康困擾的受訪者不尋求支援的最大原因是「對價格感到擔憂」，另有39%的受訪者表示不知道應從何找到合適的支援。

免費心理健康諮詢 萬寧與香港心聆(Mind HK)合作，於旗下5間指定藥房提供以社區為本的免費「心理健康諮詢」服務，讓普羅大眾可以簡單直接地在萬寧門市尋求專業的精神健康支援，了解自身的情緒狀態與需要，及早得到專業建議和跟進，以好好照顧情緒健康。萬寧亦希望可藉此提升社會對精神健康的認識和正視、減少污名化，讓有需要人士得到及時的支援，以改善及保護社區的精神健康。

後續支援全面 心理健康諮詢服務由合作夥伴香港心聆(Mind HK)所培訓的iACT®心理健康主任負責。所有心理健康主任皆完成120小時社區心活指南® (iACT®)計劃專業培訓課程。心理健康主任會先於萬寧門市為大眾進行初步會面，然後根據相關情況即時作出心理健康的評估。如有需要，香港心聆(Mind HK)亦會提供6至8星期的線上心理輔導以作後續跟進，讓有需要人士學習應對及管理情緒的新技巧和工具。心理健康主任在必要時會為服務使用者提供社區內不同精神健康服務的資料，例如社工、臨床心理學家或精神科醫生等。此外，所有個人資料及談話内容均會被保密。