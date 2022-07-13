精神緊張｜紓緩焦慮 先改善失眠

經歷過5波疫情，到現時仍然每日兩千多人確診，令港人精神緊張，深感焦慮。雖然中醫並沒有「焦慮症」，但通常可按病分為心悸、驚悸來治療。註冊中醫師李灼梅指，焦慮症為「本虛標實」的疾病，本虛為心、膽、脾、腎虛；標實即氣鬱、痰濕、血瘀。
先改善失眠
李灼梅表示，中醫可透過中藥、針灸和情緒輔導作治療，「當睡眠改善，肌肉便會放鬆，進而可用針灸處理肩頸痛問題，助其疏通經絡。另外情緒輔導也很重要，與患者多些溝通、傾談，鼓勵患者講出心事，亦可以紓緩焦慮感。」
針對焦慮情況，中醫辨證主要可分為7種，並有以下特徵：
減壓湯水
中醫自古有以臟補臟、以心補心的說法，因此李灼梅推介豬心百合蓮子湯，有清心除煩、安神的作用，惟高膽固醇人士忌食。如食後未能改善失眠，就應諮詢註冊中醫師。
材料(2人分量)：豬心一個、酸棗仁15克、百合25克、蓮子15克、五味子15克。
做法：先將豬心洗淨、汆水。洗淨其他材料後，將所有材料放入鍋中，加水適量，以文火煲1.5小時，加鹽適量即可飲用。
四關穴處理氣滯
要安定心神，除了常用的神門穴和內關穴外，李灼梅還會於四關穴施針，「四關穴即合谷及太沖穴，合谷位於第一、二掌骨之間，也即是『虎口』，為手陽明經原穴，可調肺氣下降；太沖位於足背第一、二蹠骨之間，為足厥陰肝經輸穴、原穴，可調肝氣上升。兩穴一升一降，調節氣機周流不息，通達全身四肢。故針刺四關穴，可作為主穴或配穴治療與氣滯相關疾病。」
學習放鬆
預防焦慮來襲，可以多學習放鬆之法，瑜伽、普拉提、冥想、閱讀、聽歌都很有幫助；運動更能夠增加體內多巴胺和血清素濃度，帶來滿足與成就感，例如可以做一些有氧運動如跑步、伸展、太極拳等。另外，反覆告訴自己「沒有問題」、「我可以應付」，也有助擊退焦慮感。李灼梅提醒，「患者要避免過量攝取咖啡因以免引起失眠、心悸、腹瀉等症狀。」