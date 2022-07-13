精神緊張｜紓緩焦慮 先改善失眠

經歷過5波疫情，到現時仍然每日兩千多人確診，令港人精神緊張，深感焦慮。雖然中醫並沒有「焦慮症」，但通常可按病分為心悸、驚悸來治療。註冊中醫師李灼梅指，焦慮症為「本虛標實」的疾病，本虛為心、膽、脾、腎虛；標實即氣鬱、痰濕、血瘀。

先改善失眠

李灼梅表示，中醫可透過中藥、針灸和情緒輔導作治療，「當睡眠改善，肌肉便會放鬆，進而可用針灸處理肩頸痛問題，助其疏通經絡。另外情緒輔導也很重要，與患者多些溝通、傾談，鼓勵患者講出心事，亦可以紓緩焦慮感。」

針對焦慮情況，中醫辨證主要可分為7種，並有以下特徵：

