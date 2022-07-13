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健康
2022-07-13 04:30:48
日報

精神緊張｜紓緩焦慮 先改善失眠

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紓緩焦慮 先改善失眠

紓緩焦慮 先改善失眠

經歷過5波疫情，到現時仍然每日兩千多人確診，令港人精神緊張，深感焦慮。雖然中醫並沒有「焦慮症」，但通常可按病分為心悸、驚悸來治療。註冊中醫師李灼梅指，焦慮症為「本虛標實」的疾病，本虛為心、膽、脾、腎虛；標實即氣鬱、痰濕、血瘀。

先改善失眠

李灼梅表示，中醫可透過中藥、針灸和情緒輔導作治療，「當睡眠改善，肌肉便會放鬆，進而可用針灸處理肩頸痛問題，助其疏通經絡。另外情緒輔導也很重要，與患者多些溝通、傾談，鼓勵患者講出心事，亦可以紓緩焦慮感。」
針對焦慮情況，中醫辨證主要可分為7種，並有以下特徵：
 

針對焦慮情況，中醫辨證主要可分為7種，並有以下特徵： 痰火擾心：思慮過度，急躁易怒，頭昏目眩，口乾口苦。 心虛膽怯：易驚恐，緊張不安，坐立難安，呼吸不順，遇事膽怯。 心脾兩虛：整日過於憂慮，胸悶心悸，疲倦無力，失眠，健忘，臉色蒼白。 陰虛內熱：常見口苦尿赤，多疑心驚悸，睡眠少多夢。 肝氣鬱結：胸悶脹，腋下脹痛，胃腸脹氣，易怒。 腎精不足：恐懼，腰痠，腰腳無力，精神萎靡，潮熱盜汗。 瘀血內阻：常見心悸，夜寐不安，多疑煩躁，胸悶不舒，時而頭痛，心痛如刺。

減壓湯水

中醫自古有以臟補臟、以心補心的說法，因此李灼梅推介豬心百合蓮子湯，有清心除煩、安神的作用，惟高膽固醇人士忌食。如食後未能改善失眠，就應諮詢註冊中醫師。
材料(2人分量)：豬心一個、酸棗仁15克、百合25克、蓮子15克、五味子15克。
做法：先將豬心洗淨、汆水。洗淨其他材料後，將所有材料放入鍋中，加水適量，以文火煲1.5小時，加鹽適量即可飲用。

豬心百合蓮子湯，有清心除煩、安神的作用，惟高膽固醇人士忌食。

豬心百合蓮子湯，有清心除煩、安神的作用，惟高膽固醇人士忌食。

四關穴處理氣滯

要安定心神，除了常用的神門穴和內關穴外，李灼梅還會於四關穴施針，「四關穴即合谷及太沖穴，合谷位於第一、二掌骨之間，也即是『虎口』，為手陽明經原穴，可調肺氣下降；太沖位於足背第一、二蹠骨之間，為足厥陰肝經輸穴、原穴，可調肝氣上升。兩穴一升一降，調節氣機周流不息，通達全身四肢。故針刺四關穴，可作為主穴或配穴治療與氣滯相關疾病。」

紓緩焦慮 先改善失眠

合谷和太沖穴合稱四關穴。

學習放鬆

預防焦慮來襲，可以多學習放鬆之法，瑜伽、普拉提、冥想、閱讀、聽歌都很有幫助；運動更能夠增加體內多巴胺和血清素濃度，帶來滿足與成就感，例如可以做一些有氧運動如跑步、伸展、太極拳等。另外，反覆告訴自己「沒有問題」、「我可以應付」，也有助擊退焦慮感。李灼梅提醒，「患者要避免過量攝取咖啡因以免引起失眠、心悸、腹瀉等症狀。」

紓緩焦慮 先改善失眠

李灼梅指多學習放鬆有助預防焦慮。

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