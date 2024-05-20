糖尿病人易變重症 盡早打RSV針

新冠病毒仍在本港活躍，除新冠病毒及流感病毒，呼吸道合胞病毒(RSV)也是常見的呼吸道病毒。RSV具有高度傳染性，一旦感染可導致支氣管炎或肺炎等併發症，內分泌及糖尿科專科醫生陳諾指，糖尿病患者感染及出現重症併發症的風險也較高，提醒要控制好血糖指數，及考慮接種RSV疫苗。

3月至9月活躍

RSV是一種常見且具有傳染性的病毒，主要透過空氣及患者的飛沫傳播。感染後有可能引起呼吸道相關疾病，包括氣管、肺部及中耳的感染；患者通常病情輕微，症狀包括鼻塞、流鼻涕、乾咳、低燒、咽喉疼痛、打噴嚏等。RSV在每年的3月至9月期間較為活躍，其中3至4月及9月為高峰期，更須加強提防感染。

或出現嚴重併發症

大部分感染RSV的健康人士在一至兩周後便會痊愈，但對於60歲或以上長者、長期病患者及免疫系統不全的人士，感染後或出現嚴重併發症，如肺炎、哮喘、中耳炎等，須入院接受治療，甚至有死亡風險。

美國數據反映，糖尿病患者較高風險出現嚴重RSV感染的情況，患糖尿病的成年人因RSV而入院的比率，比沒有糖尿病的成年人高2.4至11.4倍，顯示糖尿病患者受感染的後果較一般人嚴重。高血糖本身會增加對身體的壓力，令免疫系統變弱，使患者未能如一般人有效對抗外來的病毒，加上高血糖亦會誘發體內出現炎症反應，令免疫系統更難對抗外來感染，導致體內病毒量增加。陳諾指，如患者未有控制好血糖指數、身形肥胖、睡眠窒息症、一旦感染導致肺炎，有可能因而引起併發症如腎衰竭、心血管病、心臟病發、糖尿腎、糖尿眼等。

增治療困難

糖尿病患者一旦受感染，血糖水平將上升至危險水平。身體為抵抗病毒，會釋放更多糖分至血液循環系統，一般人會透過產生更多胰島素來應對，但糖尿病患者卻未必能如常運作，因而導致糖尿病病情變差；醫生在安排相應的治療時，亦可能因而變得複雜。「患者在感染RSV後，會令血糖控制變得更加困難，很多時候就算口服藥也不能降低血糖，或需要注射胰島素；患者亦可能出現呼吸困難的症狀，要透過氧氣機增加血氧。另外，如果本身胰島素製造不足，也可能因此增加中尿毒的風險。」陳諾強調，糖尿病一旦感染RSV，從多方面看風險也相當大。