糖尿病人腰椎嚴重退化憂術後併發症 「新式脊椎手術」降低感染風險

52歲工程師李先生罹患糖尿病多年，長期久坐造成第四、五腰椎嚴重退化狹窄，導致下背疼痛、腿部麻木，甚至無法正常行走，卻因擔憂脊椎手術後感染風險高，而遲遲不敢動刀。在醫生建議下，接受新式「超聲波骨刀內視鏡手術」，順利避免術後感染，不僅生活質素大大提升，也成功回歸工作崗位、重拾信心。

新骨生成能力差 糖尿病患者脊椎退化頻發

基隆長庚醫院骨科醫生張家偉表示，由於糖尿病患者胰島素不足或效率不佳，使得新骨生成能力較差，長期下來造成骨質疏鬆、骨骼強度下降。因此糖尿病患者的脊椎退化風險比一般人更高，尤其脊椎狹窄滑脫、椎間盤突出最常見，幾乎每四位脊椎融合手術患者中就有一人患有糖尿病。

此外，糖尿病患者血糖管控不良，則會增加脊椎手術後傷口感染風險，或進一步演變成骨髓炎，需要長期使用抗生素治療；術後併發症風險也可能增加，嚴重者甚至出現菌血症或敗血症，恐危及生命。