糖尿病人腰椎嚴重退化憂術後併發症 「新式脊椎手術」降低感染風險

52歲工程師李先生罹患糖尿病多年，長期久坐造成第四、五腰椎嚴重退化狹窄，導致下背疼痛、腿部麻木，甚至無法正常行走，卻因擔憂脊椎手術後感染風險高，而遲遲不敢動刀。在醫生建議下，接受新式「超聲波骨刀內視鏡手術」，順利避免術後感染，不僅生活質素大大提升，也成功回歸工作崗位、重拾信心。
新骨生成能力差 糖尿病患者脊椎退化頻發
基隆長庚醫院骨科醫生張家偉表示，由於糖尿病患者胰島素不足或效率不佳，使得新骨生成能力較差，長期下來造成骨質疏鬆、骨骼強度下降。因此糖尿病患者的脊椎退化風險比一般人更高，尤其脊椎狹窄滑脫、椎間盤突出最常見，幾乎每四位脊椎融合手術患者中就有一人患有糖尿病。
此外，糖尿病患者血糖管控不良，則會增加脊椎手術後傷口感染風險，或進一步演變成骨髓炎，需要長期使用抗生素治療；術後併發症風險也可能增加，嚴重者甚至出現菌血症或敗血症，恐危及生命。
傳統脊椎手術組織損傷風險高 術後感染難控制
基隆長庚醫院骨科醫生蔡松航表示，傳統的脊椎手術通常需進行開放性手術，或使用傳統電燒移除骨頭上的軟組織，缺點是出血較多、手術時間長，且周圍組織損傷風險高，要控制糖尿病患者的術後感染就更加困難。 而近年來發展迅速的「經皮微創脊椎內視鏡手術」則具有傷口小、破壞少、疼痛少、復原快及住院天數短等優點。但此類精密手術技術門檻高，醫生的學習曲線較久，不是每一位脊椎科醫生都有能力操刀。
超聲波骨刀結合內視鏡 感染率大大降低
蔡松航醫生表示，超聲波骨刀技術利用超聲波振動切割骨頭，提供強力、安全又快速的切割功能，可大幅減少手術過程中的出血量，且能更精準地去除病灶，降低對周邊組織的傷害。結合內視鏡則可提高微創手術的效率，手術時間短，恢復時間快，術後感染率更降至原來的1/16。目前基隆長庚醫院已為20名糖尿病患者進行這項手術，所有患者都沒有出現嚴重併發症，術後恢復狀況良好。
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