糖尿病患的甜蜜選擇！教你揀低GI控糖水果！

現代飲食中，高糖、高脂肪和高熱量的食品愈來愈常見，如快餐、加工食品、含糖飲料等，此外，快節奏的生活和高壓力的環境等多方面影響，使得現代人面臨更多的健康挑戰，增加了糖尿病的罹患風險。 在這樣的背景下，飲食方面成為了每位糖尿病患注重的議題，其中有關水果對於糖尿病的影響，一直也是大眾關注的焦點之一。日前，營養師侯沂錚分享，近來，不少糖尿病患者在求診時詢問一個相似的問題：是否因為患有糖尿病，就需要避免食用太甜的水果？針對這個常見的疑問，營養師侯沂錚給出了詳盡的解答，指出適量地食用水果不僅對糖尿病患者無害，還可以通過選擇低GI值的水果來更好地控制血糖水平。

控制血糖水果新知 糖尿病患適量攝取無妨 營養師侯沂錚強調，糖尿病患者並非需要完全杜絕水果的攝取。事實上，只要掌握好適量的原則，每天攝取適當的水果是完全可以的。他解釋，攝取一份約一個拳頭大的水果，甜度相當於3顆方糖，而每天至多可以食用兩個拳頭大小的水果量，對血糖不會造成過大的負擔，因此糖尿病患者毋須過度擔心。