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健康
2022-05-26 20:30:00

糖尿病患者手腳麻痺刺痛 或因周邊神經痛困擾 3種維他命B紓緩不適 修復受損神經

資料由客戶提供

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周邊神經痛

病發初期，患者腳部會持續感覺被針拮或火燒，或者雙腳麻痺知覺，增加跌倒，甚至患糖尿腳的風險。

神經系統將外來的刺激和感覺傳達給大腦，讓身體作出適當反應，而系統中有部分叫周邊神經系統，分佈全身，負責傳導感覺。對部分糖尿病患者而言，可能有更深刻體驗。因為有約50%糖尿病患者都會患上周邊神經病變1(Peripheral Neuropathy / PN)，神經痛症會使患者出現刺痛或麻痺感覺。

為何會有周邊神經病變及其病徵？

當糖尿病患者的微血管受到過高血糖壓力，可能帶來結構和功能改變，影響營養的正常利用，這些都會給周邊神經帶來負面影響。在確診為糖尿病之前，持續的血管異常可能已經引起周邊神經的疾病。

由於周邊神經系統遍佈全身，因此神經痛或會干擾全身正常反應，使患者苦不堪言，影響生活質素。病症最常見於手和腳，病徵包括麻痺、有刺痛感、燒灼或電刺激的感覺，晚間時病徵或更明顯。嚴重者，患者行路時亦會感到疼痛；皮膚異常敏感，即使穿衣和睡覺都感到痛楚；另一部分患者可能相反，對外部刺激的敏感度下降，由於感覺痛楚的能力減低，即使傷口潰瘍亦不自覺。據悉，有近25%糖尿病患者在確診時已經出現神經受損症狀2

周邊神經痛

糖尿病會為周邊神經帶來負面影響，當血管持續異常或引起周邊神經疾病，遍佈全身。

為何長者患周邊神經病變的機會特別高？

維他命B1、B6及B12是維持神經系統健康的重要營養，所以，當人體吸收維他命B的能力隨年齡增長而下降，加上長者血糖異常的機率更高，因而增加長者患周邊神經病變的機會。每約3個神經痛患者當中，便有1人是長者3 4

修復神經要趁早 嚴重可致不良於行？！ 

其實受損的神經纖維在初期是可以自行修復的，但患者經常疏忽處理，以為只是間歇痛症，休息下便會復原，因此沒有及時處理，使情況惡化。當神經纖維受損超過50%，就會造成永久受損，不能再生5。另外，由於腳部有傷口而不易察覺，其中25%會惡化成糖尿腳，面對截肢等風險6，及早診斷及治療非常重要。

如何紓緩神經受損症狀？

周邊神經痛並非不可改善，只要及早補充適當營養，在日常飲食以外吸收特定的３種高強度維他命B：B1、B6和B12，可有助紓緩因缺乏維他命B而引起的神經痛徵狀。值得留意，市面上有多不勝數維他命B雜的產品，但要達到最佳的舒緩效果，就需要同時服用維他命B1、B6或B12。另外，要針對性修復受損神經的話，大家亦要留意其劑量，建議每日攝取量B1、B6和B12分別100-300mg、50-600mg及200-500mcg7，惟不宜連續長期服食，如持續服食超過6個月，一律建議尋求專業醫生診斷。

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周邊神經痛

與神經健康相關的維他命B1、B6和B12，有助鞏固神經健康。

1 Advances in Screening, Early Diagnosis and Accurate Staging of Diabetic Neuropathy：www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.671257/full#B4
2 Ponirakis G, Diabetes Metab Res Rev 2020; 36:3286.
3 指80歲以上人士
4 Head KA. Alt Med Rev 2006; 11:294-329.
5 Nix WA. Muscles, Nerves, and Pain. Springer-Verlag GmbH Germany: 2017.  
6 Hicks CW and Selvin E. Curr Diab Rep 2019; 19:86.
7 指產生療效所需的口服活性成分劑量。

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