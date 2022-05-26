糖尿病患者手腳麻痺刺痛 或因周邊神經痛困擾 3種維他命B紓緩不適 修復受損神經

神經系統將外來的刺激和感覺傳達給大腦，讓身體作出適當反應，而系統中有部分叫周邊神經系統，分佈全身，負責傳導感覺。對部分糖尿病患者而言，可能有更深刻體驗。因為有約50%糖尿病患者都會患上周邊神經病變1(Peripheral Neuropathy / PN)，神經痛症會使患者出現刺痛或麻痺感覺。

為何會有周邊神經病變及其病徵？

當糖尿病患者的微血管受到過高血糖壓力，可能帶來結構和功能改變，影響營養的正常利用，這些都會給周邊神經帶來負面影響。在確診為糖尿病之前，持續的血管異常可能已經引起周邊神經的疾病。

由於周邊神經系統遍佈全身，因此神經痛或會干擾全身正常反應，使患者苦不堪言，影響生活質素。病症最常見於手和腳，病徵包括麻痺、有刺痛感、燒灼或電刺激的感覺，晚間時病徵或更明顯。嚴重者，患者行路時亦會感到疼痛；皮膚異常敏感，即使穿衣和睡覺都感到痛楚；另一部分患者可能相反，對外部刺激的敏感度下降，由於感覺痛楚的能力減低，即使傷口潰瘍亦不自覺。據悉，有近25%糖尿病患者在確診時已經出現神經受損症狀2。