糖尿病患者手腳麻痺刺痛 或因周邊神經痛困擾 3種維他命B紓緩不適 修復受損神經

1 Advances in Screening, Early Diagnosis and Accurate Staging of Diabetic Neuropathy:www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.671257/full#B4

2 Ponirakis G, Diabetes Metab Res Rev 2020; 36:3286.

3 指80歲以上人士

4 Head KA. Alt Med Rev 2006; 11:294-329.

5 Nix WA. Muscles, Nerves, and Pain. Springer-Verlag GmbH Germany: 2017.

6 Hicks CW and Selvin E. Curr Diab Rep 2019; 19:86.

7 指產生療效所需的口服活性成分劑量。