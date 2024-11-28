雖然糖尿病可以帶來很多嚴重的併發症，例如心血管疾病、腎病及眼疾等等，但病患出現的初期，通常也沒有明顯症狀，直至因為其他原因驗血或發生併發症才發現血糖異常。其實，如果你有「三多一少」的情況，包括吃多、喝多、尿多，以及體重無故下降，便要留意可能是糖尿病來襲。

體重無故減輕：由於身體無法有效利用葡萄糖提供能量，人體於是改成消耗脂肪、蛋白質以取得能量，再加上尿多引致水分流失，所以即使沒有節食也有體重減輕的情況。

體重無故減輕：由於身體無法有效利用葡萄糖提供能量，人體於是改成消耗脂肪、蛋白質以取得能量，再加上尿多引致水分流失，所以即使沒有節食也有體重減輕的情況。

三多：出現吃多、喝多、尿多的「三多」症狀主要是由於胰島素無法充分發揮作用，導致血液中的葡萄糖過高，而身體又無法經由葡萄糖產生能量，大腦於是不斷發出飢餓的訊號，並且透過頻繁製造尿液以排出多餘的糖分，尿量增加造成的水分流失又會引起口渴。

三多：出現吃多、喝多、尿多的「三多」症狀主要是由於胰島素無法充分發揮作用，導致血液中的葡萄糖過高，而身體又無法經由葡萄糖產生能量，大腦於是不斷發出飢餓的訊號，並且透過頻繁製造尿液以排出多餘的糖分，尿量增加造成的水分流失又會引起口渴。

疲倦也是徵狀之一

除了三多一少症狀，疲倦也是糖尿病初期的常見表現，原因是胰島素抗阻令葡萄糖在血液累積，能量無法順利輪送到細胞及器官，因此引起疲倦易累的感覺。此外，過高的血糖也會損害周邊神經，四肢末梢因此而出現麻木及刺痛感，對於冷熱的反應也較遲鈍，有損傷亦未必能即使察覺。

別以為少許損傷是小事，對於糖尿病患者來說，血液循環因為高血糖而受阻，傷口復原所需的營養亦無法有效傳達，於是愈合速度變慢，增加傷口感染的風險，甚至可能因此而需要截肢保命！