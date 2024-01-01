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健康
2024-01-01 08:00:00

糖尿病｜兼顧血糖、體重及器官保護　專科醫生詳解腸泌素藥物重要性

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糖尿病治療觀念再進化！血糖控制、器官保護、體重管理應該兼顧，專科醫師圖文解說

「這位年輕人雖然才30多歲，但因肥胖的關係，已有高血糖、高血壓、睡眠呼吸中止症等問題。」臺北市立聯合醫院內分泌新陳代謝科廖國盟醫師指出：「為避免併發心血管疾病或腎臟病，我們建議他積極接受治療，在控制血糖、血壓的同時也保護器官，及早把體重減下來也能降低中風風險。」

半年後血糖、血壓明顯改善

醫師評估後，決定使用口服降糖藥搭配GLP-1針劑治療，而在了解體重控制的重要性後，患者也相當配合，按時用藥並搭配飲食控制與運動，半年後不僅血糖、血壓明顯改善，更成功減重10%，讓患者很開心、也有信心維持治療。

廖國盟醫師指出：「近年糖尿病治療觀念持續進步，不只要控制血糖，更要及早管理危險因子、保護器官！」

糖尿病治療歷經幾次重要的典範轉移

廖國盟醫師說，糖尿病的治療，有兩個很重要的國際學會的治療指引需要參考，第一個是美國糖尿病學會（ADA）。ADA從1989年起，每年由專家研討出新年度治療照護建議；第二個是歐洲糖尿病研究協會（EASD）。

EASD成立於1965年，是歐洲規模最大、最具公信力的糖尿病會議。而這兩大學會，每年都會根據最新的研究證據，發布ADA/EASD共識報告。而這個共識報告，也成為各國醫界的糖尿鰾治療的重要準則。

糖尿病治療觀念再進化！血糖控制、器官保護、體重管理應該兼顧，專科醫師圖文解說

近年來，ADA/EASD共識報告建議的糖尿病治療策略，歷經幾次重要的典範轉移，糖尿病治療的目標也隨之改變。

將糖化血色素控制在7%以下

廖國盟醫師指出，1997年UKPDS研究發現，每1%的糖化血紅素下降，能大幅減少大小血管併發症，所以治療指引進入以控糖為中心的治療策略。

因此建議血糖愈低越好，最好能將糖化血色素控制在7%以下。然而 2008年發表的ACCORD 研究，卻發現低血糖的發生，反而會增加心血管死亡。因此第二個重要典範轉移，則是不只控糖達標，還要避免低血糖發生。因此能降血糖，又不會造成低血糖的藥物逐漸風行。 

進入「去階層化時代」

糖尿病治療的重要轉折點，來自一系列糖尿病藥物的心血管安全性的臨床試驗結果。結果意外發現：腸泌素和SGLT-2抑制劑類似物不僅安全性無虞，更有額外心血管及腎臟保護的效果。而這個心腎保護的效果，更是獨立於控糖之外。治療共識也迎來第三次典範轉移，從控糖為中心自此跨入「器官保護優先」的時代。

廖國盟醫師說，「然而，如果我們關注心腎器官保護，除了加上器官保護的藥物之外，還得回頭關心三高是否控制得當。更進一步，三高背後的主要成因，也就是肥胖，也得要適當管理。如果能夠透過體重管理，同時改善血糖、血脂、血壓，進一步達成器官保護效益，這樣才能夠想要達到全方位的治療。」

5類改善糖尿病食物（am730製圖）

5類改善糖尿病食物（am730製圖） 5類改善糖尿病食物（am730製圖） 5類改善糖尿病食物（am730製圖） 5類改善糖尿病食物（am730製圖）

所以2023年治療共識產生第四次典範轉移，進入「去階層化時代」。治療指引將血糖控制、器官保護、體重管理、危險因子防治視為糖尿病治療的四大象限，同等重要，缺一不可。也因此，同時對四大象限治療皆有益處的腸泌素藥物與SGLT-2抑制劑，在糖尿病治療中的重要性大大提升。

SGLT-2抑制劑亦值得留意

腸泌素藥物與SGLT-2抑制劑在治療共識中展露頭角，這些藥物除了能控糖，對心臟、腎臟亦能發揮保護效果，國際指引中就建議如果糖尿病患併有心血管疾病、心臟衰竭、或是慢性腎臟病，應優先使用這些藥物治療。

除了心腎器官保護，體重控制亦是現階段糖尿病治療相當重要的一環。研究顯示，腸泌素類似藥物與SGLT-2抑制劑在體重管理上皆具成效。廖國盟醫師解釋，SGLT-2抑制劑會讓多餘的糖份從尿液排出，腸泌素藥物則是因為具有多重機轉，包括促進胰島素分泌、抑制升糖素分泌、降低食慾、延緩胃排空等，幫助患者控糖，同時達成體重控制。

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：糖尿病治療觀念再進化！血糖控制、器官保護、體重管理應該兼顧，專科醫師圖文解說

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