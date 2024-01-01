糖尿病｜兼顧血糖、體重及器官保護　專科醫生詳解腸泌素藥物重要性

「這位年輕人雖然才30多歲，但因肥胖的關係，已有高血糖、高血壓、睡眠呼吸中止症等問題。」臺北市立聯合醫院內分泌新陳代謝科廖國盟醫師指出：「為避免併發心血管疾病或腎臟病，我們建議他積極接受治療，在控制血糖、血壓的同時也保護器官，及早把體重減下來也能降低中風風險。」

半年後血糖、血壓明顯改善

醫師評估後，決定使用口服降糖藥搭配GLP-1針劑治療，而在了解體重控制的重要性後，患者也相當配合，按時用藥並搭配飲食控制與運動，半年後不僅血糖、血壓明顯改善，更成功減重10%，讓患者很開心、也有信心維持治療。

廖國盟醫師指出：「近年糖尿病治療觀念持續進步，不只要控制血糖，更要及早管理危險因子、保護器官！」

糖尿病治療歷經幾次重要的典範轉移

廖國盟醫師說，糖尿病的治療，有兩個很重要的國際學會的治療指引需要參考，第一個是美國糖尿病學會（ADA）。ADA從1989年起，每年由專家研討出新年度治療照護建議；第二個是歐洲糖尿病研究協會（EASD）。

EASD成立於1965年，是歐洲規模最大、最具公信力的糖尿病會議。而這兩大學會，每年都會根據最新的研究證據，發布ADA/EASD共識報告。而這個共識報告，也成為各國醫界的糖尿鰾治療的重要準則。