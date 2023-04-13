糖尿病 無聲無息 隨時上眼

身體血糖超標總是「無聲無息」，糖尿病患者未必會有明顯不適。然而，血液中過高的糖分會靜悄悄造成沒法逆轉的破壞，當中包括俗稱糖尿眼的糖尿病視網膜病變。內分泌及糖尿科專科醫生丘思欣指，「有三成二型糖尿病患者在確診時已患上糖尿眼，當中有不少個案更是先發現視力問題，求診後始揭糖尿病才是問題根源。」 糖尿眼是糖尿病併發症之一，丘思欣解釋，「患者血糖水平長期過高會破壞眼底視網膜的微細血管，繼而出現栓塞或破損，令視網膜缺氧或缺血。在此情況下，會刺激視網膜生長出異常脆弱的微細血管。由於這些血管十分容易出血，有機會誘發玻璃體出血、黃斑點水腫或視網膜脫落。」

患病愈久糖尿眼風險愈高 患者可能不只出現視力減退，更可能有影像扭曲或變形、飛蚊、中央視力下降的情況，須由眼科專科醫生跟進病情，嚴重的話甚至最終會失明。有數據顯示，糖尿病患者比常人失明的機會率高25%。 即使確診糖尿病時未有視力問題，但如未能有效降低及控制血糖，一般5至10年左右便有可能出現糖尿眼。患糖尿病的年期與併發糖尿眼的風險成正比，有數據顯示，患上糖尿病10年的患者中，有三分一有糖尿眼；如患病20年，患糖尿眼的比例則升至四分三。及早控制血糖才能避免視力受損。現今醫學界指引建議，糖化血紅素指數(HbA1c)應控制在7%以下，而每降低1%，便可以降低糖尿眼風險達三成。