研究：減少腹部脂肪 可逆轉糖尿病前期

糖尿病愈來愈普遍，部分人即使未患病，但已經踏入糖尿病前期，稍不注意血糖便會進入危險水平。幸好只要透過調整飲食及多做運動，就可以推遲或阻止血糖繼續上升。德國最新研究發現，減重、尤其是減少腹部脂肪，有機會逆轉糖尿病前期，令血糖回到正常數值。
減5%體重
德國糖尿病研究中心的研究人員，分析涵蓋1,160人參與的健康計劃。他們都患有糖尿病前期，並接受為期12個月的介入療程，例如生活調整及藥物等。結果顯示，當中25.7%的參加者在期內成功減少超過5%的體重，當中約四成人的空腹血糖及糖化血紅素等數值都回到正常水平，成功逆轉糖尿病前期。
成功逆轉者腰圍減更多
由於兩組人的胰島素分泌沒有改變，故此研究人員作深入了解，發現即使減去同樣的體重，成功逆轉病情的參加者比未能令糖尿病前期緩解的人，通常也減去更多腹部脂肪。女性及男性分別平均瘦腰4.5公分及7.4公分．有關研究已刊載於《The Lancet Diabetes & Endocrinology》。
改善胰島素阻抗
研究人員指出，糖尿病前期與腹部脂肪有直接關係，而減少腹部脂肪有助改善胰島素阻抗，幫助身體更好控制血糖，並提出糖尿病前期的治療應以治愈為目標，從而減少患者出現各種併發症的風險。專家表示，除了控制飲食之外，運動、壓力管理及充足的睡眠，都在預防及控制糖尿病前期和糖尿病方面發揮重要作用。
糖尿病前期是指血糖較高，惟未達到確診為糖尿病的水平，但患者已經有較高風險患上心血管疾病、腎病、眼疾及多種癌症，若沒有及早介入處理，大部分患者都會在5年內演變為糖尿病。