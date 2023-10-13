研究：減少腹部脂肪 可逆轉糖尿病前期

糖尿病愈來愈普遍，部分人即使未患病，但已經踏入糖尿病前期，稍不注意血糖便會進入危險水平。幸好只要透過調整飲食及多做運動，就可以推遲或阻止血糖繼續上升。德國最新研究發現，減重、尤其是減少腹部脂肪，有機會逆轉糖尿病前期，令血糖回到正常數值。

減5%體重

德國糖尿病研究中心的研究人員，分析涵蓋1,160人參與的健康計劃。他們都患有糖尿病前期，並接受為期12個月的介入療程，例如生活調整及藥物等。結果顯示，當中25.7%的參加者在期內成功減少超過5%的體重，當中約四成人的空腹血糖及糖化血紅素等數值都回到正常水平，成功逆轉糖尿病前期。

成功逆轉者腰圍減更多

由於兩組人的胰島素分泌沒有改變，故此研究人員作深入了解，發現即使減去同樣的體重，成功逆轉病情的參加者比未能令糖尿病前期緩解的人，通常也減去更多腹部脂肪。女性及男性分別平均瘦腰4.5公分及7.4公分．有關研究已刊載於《The Lancet Diabetes & Endocrinology》。