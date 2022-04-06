管理血糖血壓 預防糖尿腎

腎臟主要為身體排走廢物及毒素，一般在40歲後，腎功能會自然退化。假如病人患上糖尿病兼未能好好控制的話，長期高血糖會不斷破壞腎臟，加速腎功能退化，形成糖尿腎病。作為糖尿病患者，如何及早察覺有異，並預防相關併發症？

根據2020年衛生署資料，腎病是香港第六大殺手；另有統計指香港洗腎新症當中，糖尿病佔了病發原因的第一位。內分泌及糖尿科專科醫生陳穎斌表示，由於糖尿腎病大部分情況是沒有症狀，容易令病人一時未能察覺，「當病情開始惡化，病人才會漸漸出現水腫、貧血、蛋白尿等症狀。」

小便有泡是徵狀？

坊間有說法指，小便有泡沫便代表出現蛋白尿，陳穎斌指出這種日常觀察並不能作準，「因為有其他因素也會引致多泡現象，建議患者透過定期檢測蛋白尿及血液檢測，來檢視腎臟的健康情況。」在臨床上，抽血驗腎功能時，會以肌酐酸作為反映腎臟功能的指標。肌酐酸水平加上方程式計算，可得出腎小球過濾率(GFR)來評估腎功能，並以五個階段及百分比來劃分。假如病人已步入第五階段，即代表腎功能只剩下15%及出現腎衰竭，很大可能需透過洗腎來維持生命。

陳穎斌續指，「糖尿腎病除影響腎臟外，更增加心臟病及中風的風險。」有數據指出，患有糖尿腎病的病人比起一般糖尿病病人，患上心臟病及中風風險高出2倍或以上，或影響病人生活質素及存活率，不容忽視。