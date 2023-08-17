糖｜黑糖、冰糖、白糖、黃糖 邊種糖最健康？黑糖精煉最少但不宜食過量

日常飲食中一定不少得糖，除了我們最常用的白砂糖外，其實糖有很多種，例如冰糖、黑糖、片糖及黃糖等，到底那一種比較健康？
糖是屬於碳水化合物的一種，一克白糖約有4個卡路里，現時市面上售賣的糖主要是由蔗糖加工而成，根據加工程度有不同的顏色，及礦物質含量。
冰糖白糖差別
冰糖英文為 crystal sugar，有潤肺、去痰的功效，通常用來加入補品或中式糖水中，亦是最精煉的糖。
白砂糖英文為granulated sugar/white sugar，精煉後僅保留甜味，無色及其他風味，主要用作調味及煮飯之用，並可按照大小分為細砂及特砂。
黑糖及紅糖分別
黑糖及紅糖的精煉程度最少，只去除多餘的雜質，保留較多甘蔗元素，及含有較多礦物質，製作方式相似，兩者的分別只是糖漿的比例及顏色的不同，多用於飲料及甜點中。
黃糖功能
黃糖又稱二砂或赤砂，保留甘蔗的香味，煮食時加入黃糖可以增加食物顏色，因此常被用作烘焙之用。
黑糖卡路里與白糖相約
黑糖英文為Dark brown sugar/raw sugar，雖然紅糖及黑糖的精煉程度最少，亦保留較多礦物質，但由於整體的礦物質含量仍不算多，但卡路里與白糖相約，食得太多依然會不利健康，建議食用時要控制分量，避免食得太多。