糖｜黑糖、冰糖、白糖、黃糖 邊種糖最健康？黑糖精煉最少但不宜食過量

日常飲食中一定不少得糖，除了我們最常用的白砂糖外，其實糖有很多種，例如冰糖、黑糖、片糖及黃糖等，到底那一種比較健康？

糖是屬於碳水化合物的一種，一克白糖約有4個卡路里，現時市面上售賣的糖主要是由蔗糖加工而成，根據加工程度有不同的顏色，及礦物質含量。