熱門搜尋:
立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 日本熊害 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-11-26 09:00:00

約四成心血管病患者同時患抑鬱 死亡率高4倍 醫生揭1招治療降風險

分享：
約四成心血管病患者同時患抑鬱 死亡率高4倍 醫生揭1招治療降風險

約四成心血管病患者同時患抑鬱 死亡率高4倍 醫生揭1招治療降風險

心理病還是心臟病？有醫生引述研究指出，有40%的心血管病患者會同時患上抑鬱症或焦慮症，其死亡率甚至比一般高4倍。醫生指出，在治療上可以採用1大方法降低這些風險。

約4成心血管病患者同時患抑鬱

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，一名曾有心肌梗塞的中年男子覆診，其血壓穩定且膽固醇控制良好，檢查報告正常。但卻向醫生表示自己每天都覺得活著沒意思。後來，男子因胸悶、心悸和失眠而求醫，以為是心臟病又發作。黃醫生指，在心血管診療中，除了心臟的健康狀況至關重要，患者的心理健康同樣不容忽視。研究指出，約40%的心血管病患者同時患有焦慮或抑鬱，有研究指出，抑鬱問題在冠狀動脈疾病、周邊動脈疾病、心臟衰竭等心血管病患者中佔五分之一，可見這個情況是較常見。即使心血管的指南建議應對冠心病患者進行抑鬱篩檢，但實際「治療率」依然仍是很低。這種「高負擔－低診療(High burden–Low care)」的現象普遍存在，許多患者的心理痛苦往往被遺忘。

死亡率高4倍 

而原因是一個多層次的結構性問題，包括醫生訓練重心在心血管指數，所以甚少有情緒篩檢工具、門診時間有限制，令醫生難以與病人深談心理問題、亞洲文化習慣把「情緒困擾」定義為軟弱標籤。

黃醫生強調，忽視這個問題會帶來嚴重後果，重度抑鬱症患者面臨心臟疾病的死亡風險提升約3倍。有研究顯示，抑鬱症的心肌梗塞患者，其死亡率高出一般人2–4倍。他指出，心理壓力會導致交感神經系統失衡，加劇發炎反應，進而使心臟健康惡化，形成「心臟病 → 抑鬱 → 惡化→ 抑鬱」的惡性循環。

adblk5
抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處

醫生揭1招治療降風險

美國心臟學會(AHA)建議，心血管門診應例行進行PHQ-9和GAD-7等情緒篩檢，並推動整合式照護(Integrated Care)，讓心臟科醫生、精神科醫生、心理治療師及護理人員共同協作，為患者提供全面護理。根據一項研究指出，有27,670位心血管疾病復健患者中，復健前有約40%以上患者有抑鬱傾向，經整合心理治療後，復健後憂鬱可降至約16%。黃醫生指，整合治療可實現：

  • 降低再住院率
  • 提升用藥依從性
  • 改善整體生活品質

黃醫生表示，心臟疾病不僅是生理層面的挑戰，還涵蓋了被忽視的心理情緒因素。儘管手術能夠打通冠狀動脈，唯有通過細緻的傾聽與同理心，我們才能真正打開那堵塞已久的心理障礙。
若你或身邊的家人是心血管疾病患者，除了關注檢查報告中的數值，別忘了詢問：「你最近感到快樂嗎？」這樣的關心，往往比藥物更能拯救一顆心靈。

ADVERTISEMENT

周身骨痛？貼佢啦！送健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼

ad

 
 