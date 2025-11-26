約四成心血管病患者同時患抑鬱 死亡率高4倍 醫生揭1招治療降風險

心理病還是心臟病？有醫生引述研究指出，有40%的心血管病患者會同時患上抑鬱症或焦慮症，其死亡率甚至比一般高4倍。醫生指出，在治療上可以採用1大方法降低這些風險。
約4成心血管病患者同時患抑鬱
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，一名曾有心肌梗塞的中年男子覆診，其血壓穩定且膽固醇控制良好，檢查報告正常。但卻向醫生表示自己每天都覺得活著沒意思。後來，男子因胸悶、心悸和失眠而求醫，以為是心臟病又發作。黃醫生指，在心血管診療中，除了心臟的健康狀況至關重要，患者的心理健康同樣不容忽視。研究指出，約40%的心血管病患者同時患有焦慮或抑鬱，有研究指出，抑鬱問題在冠狀動脈疾病、周邊動脈疾病、心臟衰竭等心血管病患者中佔五分之一，可見這個情況是較常見。即使心血管的指南建議應對冠心病患者進行抑鬱篩檢，但實際「治療率」依然仍是很低。這種「高負擔－低診療(High burden–Low care)」的現象普遍存在，許多患者的心理痛苦往往被遺忘。
死亡率高4倍
而原因是一個多層次的結構性問題，包括醫生訓練重心在心血管指數，所以甚少有情緒篩檢工具、門診時間有限制，令醫生難以與病人深談心理問題、亞洲文化習慣把「情緒困擾」定義為軟弱標籤。
黃醫生強調，忽視這個問題會帶來嚴重後果，重度抑鬱症患者面臨心臟疾病的死亡風險提升約3倍。有研究顯示，抑鬱症的心肌梗塞患者，其死亡率高出一般人2–4倍。他指出，心理壓力會導致交感神經系統失衡，加劇發炎反應，進而使心臟健康惡化，形成「心臟病 → 抑鬱 → 惡化→ 抑鬱」的惡性循環。
醫生揭1招治療降風險
美國心臟學會(AHA)建議，心血管門診應例行進行PHQ-9和GAD-7等情緒篩檢，並推動整合式照護(Integrated Care)，讓心臟科醫生、精神科醫生、心理治療師及護理人員共同協作，為患者提供全面護理。根據一項研究指出，有27,670位心血管疾病復健患者中，復健前有約40%以上患者有抑鬱傾向，經整合心理治療後，復健後憂鬱可降至約16%。黃醫生指，整合治療可實現：
- 降低再住院率
- 提升用藥依從性
- 改善整體生活品質
黃醫生表示，心臟疾病不僅是生理層面的挑戰，還涵蓋了被忽視的心理情緒因素。儘管手術能夠打通冠狀動脈，唯有通過細緻的傾聽與同理心，我們才能真正打開那堵塞已久的心理障礙。
若你或身邊的家人是心血管疾病患者，除了關注檢查報告中的數值，別忘了詢問：「你最近感到快樂嗎？」這樣的關心，往往比藥物更能拯救一顆心靈。