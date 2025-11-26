約四成心血管病患者同時患抑鬱 死亡率高4倍 醫生揭1招治療降風險

心理病還是心臟病？有醫生引述研究指出，有40%的心血管病患者會同時患上抑鬱症或焦慮症，其死亡率甚至比一般高4倍。醫生指出，在治療上可以採用1大方法降低這些風險。

約4成心血管病患者同時患抑鬱

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，一名曾有心肌梗塞的中年男子覆診，其血壓穩定且膽固醇控制良好，檢查報告正常。但卻向醫生表示自己每天都覺得活著沒意思。後來，男子因胸悶、心悸和失眠而求醫，以為是心臟病又發作。黃醫生指，在心血管診療中，除了心臟的健康狀況至關重要，患者的心理健康同樣不容忽視。研究指出，約40%的心血管病患者同時患有焦慮或抑鬱，有研究指出，抑鬱問題在冠狀動脈疾病、周邊動脈疾病、心臟衰竭等心血管病患者中佔五分之一，可見這個情況是較常見。即使心血管的指南建議應對冠心病患者進行抑鬱篩檢，但實際「治療率」依然仍是很低。這種「高負擔－低診療(High burden–Low care)」的現象普遍存在，許多患者的心理痛苦往往被遺忘。

死亡率高4倍

而原因是一個多層次的結構性問題，包括醫生訓練重心在心血管指數，所以甚少有情緒篩檢工具、門診時間有限制，令醫生難以與病人深談心理問題、亞洲文化習慣把「情緒困擾」定義為軟弱標籤。

黃醫生強調，忽視這個問題會帶來嚴重後果，重度抑鬱症患者面臨心臟疾病的死亡風險提升約3倍。有研究顯示，抑鬱症的心肌梗塞患者，其死亡率高出一般人2–4倍。他指出，心理壓力會導致交感神經系統失衡，加劇發炎反應，進而使心臟健康惡化，形成「心臟病 → 抑鬱 → 惡化→ 抑鬱」的惡性循環。