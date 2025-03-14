紅豆點煮先軟綿？營養師指某材料最後才加

最近天氣持續冰冷，這時來碗熱呼呼紅豆沙，相當滿足。常會聽到媽媽等長輩傳授紅豆沙要美味，重要步驟就是糖要最後加，可是為甚麼不能先加糖呢？有民眾不小心在一開始先放了糖，結果紅豆總是「頂扣扣」，對此營養師來解答。 紅豆及綠豆澱粉含量高 煮軟再加「糖」 衛生福利部南投醫院營養師黃淑敏表示，紅豆及綠豆等食材雖是豆類，但因為其澱粉含量高，被歸在澱粉食物。烹煮澱粉食材後會有澎潤現象，是因為澱粉加熱產生糊化作用，而添加的糖會與澱粉相互搶奪水分，而抑制澱粉的糊化，也就是會造成紅豆或是綠豆煮不開的原因之一。所以，在烹調這類含澱粉高的食材時，一定要確認全部煮到軟化時再添加糖。

高升糖值食物應適量攝取 避免影響血糖、腸胃 不過，黃淑敏營養師提醒，紅豆屬於澱粉類，而紫米所含的是支鏈澱粉，跟一般的糯米一樣吃多容易有消化不良的問題，並且是屬於高升糖值的食物，需要控制血糖的及腸胃功能不好的民眾最好適當攝取，以每日該攝取的醣量計算，以避免影響血糖及腸胃功能。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】