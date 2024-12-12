中式糖水食譜｜蓮子百合綠豆沙、紅豆薏米水等5款養生美顏甜品

美顏中式糖水可以幫助調理的作用。以下就為大家介紹蓮子百合綠豆沙、紅豆薏米水等5款養生美顏中式糖水食譜。食譜簡單易做，想清熱解毒、健脾養胃，有時間的話不妨在家中製作吧！

木瓜牛奶就有美白養顏的功效，燕窩類的燕窩酸更可補充膠原蛋白，特別適合女士食用。而且食材準備和製作方法都特別簡單，大家不妨一試吧！

3.小丸子在另一個鍋中煮至浮起，撈起過冷水後放入紅豆沙裡繼續煮。

長期待在冷氣扡方，會導致手腳容易變得冰冷，而且抵抗力亦會受到影響。這款紅豆桂花酒釀丸子就有暖身的作用，可以幫助易寒體質解決手腳冰冷的問題。而且更有暖宮的作用，可以在經期時幫助舒緩經痛。

中式糖水食譜3｜清熱解毒－蓮子百合綠豆糖水

綠豆有着清熱解毒的作用，而且亦能夠止渴利尿，清除暑氣，再加上清熱潤燥的蓮子和百合，在這個炎熱的夏天中實屬一個不錯的養生選擇。不過綠豆性質較甘涼，因此易寒體質不太適宜食用。

蓮子百合綠豆糖水材料：

- 綠豆 50g

- 蓮子 10g

- 乾百合 10g

- 清水600mL

- 冰糖 10g

蓮子百合綠豆糖水做法

1.把綠豆提前8至12小時浸泡，蓮子和百合則提前2小時浸泡，所有材料在浸泡後洗淨。

2.綠豆和蓮子加入清水，在鍋中以大火煮滾後，轉小火煮30分鐘。

3.放入百合再煮10分鐘

4.加入冰糖再煮2分鐘即可。