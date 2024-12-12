中式糖水食譜｜蓮子百合綠豆沙、紅豆薏米水等5款養生美顏甜品

美顏中式糖水可以幫助調理的作用。以下就為大家介紹蓮子百合綠豆沙、紅豆薏米水等5款養生美顏中式糖水食譜。食譜簡單易做，想清熱解毒、健脾養胃，有時間的話不妨在家中製作吧！
中式糖水食譜1｜美白養顏－木瓜牛奶燉燕窩
木瓜牛奶就有美白養顏的功效，燕窩類的燕窩酸更可補充膠原蛋白，特別適合女士食用。而且食材準備和製作方法都特別簡單，大家不妨一試吧！
木瓜牛奶燉燕窩材料：
- 木瓜 100g
- 牛奶 300mL
- 即食燕窩 1瓶
- 冰糖 少許
木瓜牛奶燉燕窩做法
1.木瓜去皮去核切塊，與牛奶一起放入燉盅。
2.隔水燉10分鐘，再加些許冰糖。
3.燉好後加入燕窩攪勻即可。
中式糖水食譜2｜暖宮暖身－紅豆桂花酒釀丸子
長期待在冷氣扡方，會導致手腳容易變得冰冷，而且抵抗力亦會受到影響。這款紅豆桂花酒釀丸子就有暖身的作用，可以幫助易寒體質解決手腳冰冷的問題。而且更有暖宮的作用，可以在經期時幫助舒緩經痛。
紅豆桂花酒釀丸子材料及做法
- 紅豆 80g
- 小丸子 適量
- 酒釀 50g
- 藕粉 15g
- 冰糖 適量
- 桂花蜜 適量
1.紅豆提前4小時浸軟，再加入水煮成紅豆沙。
2.在紅豆沙中放入酒釀再煮開。
3.小丸子在另一個鍋中煮至浮起，撈起過冷水後放入紅豆沙裡繼續煮。
4.藕粉加點水攪勻倒入紅豆沙中，並攪拌至濃稠。
5.出鍋後放適量桂花蜜在紅豆沙上即可。
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中式糖水食譜3｜清熱解毒－蓮子百合綠豆糖水
綠豆有着清熱解毒的作用，而且亦能夠止渴利尿，清除暑氣，再加上清熱潤燥的蓮子和百合，在這個炎熱的夏天中實屬一個不錯的養生選擇。不過綠豆性質較甘涼，因此易寒體質不太適宜食用。
蓮子百合綠豆糖水材料：
- 綠豆 50g
- 蓮子 10g
- 乾百合 10g
- 清水600mL
- 冰糖 10g
蓮子百合綠豆糖水做法
1.把綠豆提前8至12小時浸泡，蓮子和百合則提前2小時浸泡，所有材料在浸泡後洗淨。
2.綠豆和蓮子加入清水，在鍋中以大火煮滾後，轉小火煮30分鐘。
3.放入百合再煮10分鐘
4.加入冰糖再煮2分鐘即可。
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中式糖水食譜4｜健脾養胃－小米蕃薯粥
小米有補氣、健脾、養胃等作用，而以小米熬粥，營養價值便更是豐富。再加入有滋補肝腎、增強抵抗力等功效的蕃薯，這款小米蕃薯粥就特別適合一般人時喝。
小米蕃薯粥材料：
- 蕃薯 100g
- 小米 40g
- 紅棗 適量
- 清水500mL
- 冰糖 10g
小米蕃薯粥做法
1.蕃薯去皮切塊，紅棗去核切片，將小米洗淨備用。
2.把蕃薯和小米放入電飯煲中選煮粥功能。
3.剩餘10分鐘時加入紅棗和冰糖，等待時間即可。
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中式糖水食譜5｜祛濕健脾－紅豆薏米糖水
運動量變少，容易造成脾虛濕盛。 若要達到去濕和健脾胃的作用，便非紅豆和薏米莫屬。而加入的紅棗和桂圓更有清熱解毒的功能，實屬一款大熱中式糖水。
紅豆薏米糖水材料：
- 紅豆 30g
- 薏米 30g
- 紅棗 5粒
- 桂圓乾 15粒
- 冰糖 適量
紅豆薏米糖水做法
1. 紅豆和薏米清洗乾淨後，加水浸泡2個小時以上再洗淨。
2.紅棗洗淨備用，將桂圓乾去殼。
3.將紅豆、薏米、紅棗和桂圓乾加入清水中，在鍋中以大火煮滾後，轉小火煮30分鐘。
4. 加入冰糖再煮5分鐘即可。