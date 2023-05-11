紓痛 | 保健療程新趨勢 依飛能量3分鐘紓痛

長者機能退化易「傷身」，打工仔長期姿勢不良致都市病，年輕人運動過激常受傷。無論任何年齡層或職業，十之八九也受大大小小的痛症所困擾。然而現時不少人或會進行保健療程，以持續紓痛及改善痛症。但坊間療程多不勝數、質素參差，有可能是層壓式消費、昂貴卻無效、入侵性，甚至有副作用，消費者又該如何精明選擇？其中依飛光能儀療程不但價錢合理、無痛兼非入侵性理療，其功效已獲科研實證。最重要是提供免費體驗，讓客戶免卻以上擔憂，先體驗後決定。 依飛光能儀 目標準 時間短 療程快 依飛光能儀療程主打「3分鐘深層紓痛」，與坊間紓痛療程不同，依飛光能儀在整個過程中並不會觸碰到用家，只會於痛症位置定點照射「依飛能量」，便能達至針對性理療效果。依飛光能儀結合中醫經絡學理論，最常用於照射頸背(大椎穴)、脊柱中間(命門穴)、肩膀、肩胛骨、手肘(曲池穴)及膝蓋背(委中穴)六個位置，適用範圍相當廣闊。除了可作日常保健用，還尤其適合長期進行重覆動作而受傷、患有固定疼痛、運動傷患、受局部身體退化困擾、術後有復康輔助需求人士。

依飛光能儀釋放的「依飛能量」即是依飛專利「效能場導入技術」4-20微米波長範圍的振動頻率。在3分鐘定點照射下，能量便會直達皮膚深層組織，用家會感覺適度暖感。「吸收」能量後能有效改善血液微循環、促進組織修復與再生，還能紓緩痛症兼提升免疫力，持續使用能讓關節更靈活、筋肌更舒爽，改善健康，整體更有活力。 技術功效已獲科研實證 加上國際專利認證更可靠 依飛技術的功效是「真材實料」。他們跟澳門科技大學的諾貝爾獎得主「埃爾文•內爾博士生物物理與創新藥物實驗室」及「中藥質量研究國家重點實驗室」緊密合作，共同創立了「依飛生物醫學研發項目」，其功效已獲科研實證，成功將創新物理技術與生物醫學相結合，從微觀層面實踐新療法。另已獲美、德、日、台、港等等國家及地區的專利認證 (歐盟及中國專利審批中)，對消費者而言就更可信賴。 用家實證紓痛功效 除了國際專利認證，用家評價亦是不少消費者選擇療程時考慮的重要因素。依飛一直沿用「舒痛•逆齡•免疫」的嶄新聚焦營運，盼有助用家由內到外進行修復，五臟六腑好，自然更健康，更輕鬆自如地生活或應付工作。 李小姐 使用依飛光能儀10次

李小姐因工作關係，受到頸、腰及膝蓋等痛症困擾，之前曾嘗試針灸和其他排毒治療，效果皆不太理想。「自從使用依飛光能儀服務10次後，痛症已改善不少，至少睡得更好；現在很『勤力』，要改善痛症必須自己幫自己，我每天下班後，準時五點便會來依飛使用依飛光能儀。」 劉姐 使用依飛光能儀12次

劉姐於二月下旬做運動拉筋時，拉傷了背肌，當時並非太嚴重，但肌肉已變得繃緊。「我拉傷後立刻去看中醫，每天針灸一次，持續了一個星期。針灸後當晚頗見效，能夠入睡，但第二天早上又打回原形，若以1至10比分，當時約有6分不適！」其後，她還找跌打敷了藥3天，同樣未能深入改善， 不適感依然有5分。劉姐補充：「後來我在想，本來已是一年多的依飛光能墊常客，不如轉用依飛光能儀，試一試其功效。我在第三天已感覺紓緩了不少，到現在使用了12次，我會形容不適感只剩下1至2分，亦會繼續使用。」 鄺小姐 使用依飛光能儀7次

「因為一次交通意外，令膝蓋留下多年舊患，每逢翻風落雨膝蓋便會變得繃緊，走路時必須慢慢來。」鄺小姐指，「但當我照了1次依飛光能儀後，已即時感覺紓緩不少，走路也更較輕鬆自如；現在照了7次，效果就更顯著！」 馬小姐 使用依飛光能儀1個月

馬小姐經求醫後，亦被醫生證實患有坐骨痛。「由臀部到腳跟也扯著痛，平常走路也需要拐杖輔助。但經過使用1個多月的依飛光能儀服務後，已減輕了痛楚，現在無需拐杖也能自行慢慢多走幾步。」 張先生 使用依飛光能儀2個多月