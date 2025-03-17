細菌性陰道炎可經性行為傳播！研究：男性伴侶參與治療 復發機率降

細菌性陰道炎是常見的婦科疾病，影響全球近三分之一的育齡婦女。過去細菌性陰道炎的治療通常僅針對女性患者，不過近期有一項最新國外研究指出，細菌性陰道炎可透過性行為由男性伴侶傳染給女性，且男性伴侶共同參與抗生素治療，細菌性陰道炎的復發率比女性患者單獨接受治療要低。

細菌性陰道炎易復發 嚴重影響患者生活品質 綜合外媒報道，細菌性陰道炎是陰道內的有害細菌過度生長，導致陰道菌叢失衡，主要症狀包括陰部搔癢、陰道出現異常且難聞的分泌物等，不僅與不孕症有關，更可能提高孕婦流產和早產的風險。 傑佛遜女性生殖健康中心共同主任Paul Nyirjesy醫生表示，細菌性陰道炎的標準治療包括口服或陰道用抗生素，療程通常持續一周。由於復發率高，許多患者必須接受多次治療，嚴重影響她們的生活品質及性生活。部分患者甚至需要進行長達6至7個月的治療以抑制細菌生長，一旦停止治療，感染往往會再度復發。

研究：伴侶雙方同時治療 復發率較低、間隔時間延長 上述最新研究由澳洲蒙納許大學與艾佛瑞德健康中心的研究人員共同開展，研究對象為164對一夫一妻制的伴侶，其中女方患有細菌性陰道炎。研究團隊將他們分為兩組，其中81對伴侶都接受了為期7天的口服和外用抗生素治療；其餘83對伴侶只有女性接受抗生素治療。12周後，伴侶雙方都接受治療的組別中，患者復發率為35%，而只有女性治療的組別，復發率則為63%，結果呈現顯著差異。此外，研究團隊進一步發現，當男女雙方同時接受治療時，每次復發的平均間隔時間會更長。研究結果目前也已刊登在國際頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》。 這項研究的主要作者、蒙納許大學墨爾本性健康中心Catriona Bradshaw教授指出，本次的研究結果證實，男性伴侶的重複感染是導致女性細菌性陰道炎反覆復發的主要原因之一，並證明了細菌性陰道炎實際上是一種性傳染病(sexually transmitted infection，STI)。基於這項研究發現，墨爾本性健康中心目前已經對細菌性陰道炎的治療進行調整，開始為伴侶雙方提供治療，同時也在其官方網站上發布了相關治療指引，供醫療人員和患者參考。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】