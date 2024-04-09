結合中西醫治療　提升癌症患者生活品質

47歲的黃小姐去年確診罹患乳癌，經手術切除、電療、化療等治療過程，病況雖已穩定，卻飽受失眠、全身痠痛等副作用所苦，聽取其他病友經驗求助中醫，經過二周中藥及針灸治療，失眠與疼痛緩解許多，精神及體力也有明顯進步。門諾醫院中醫科主任楊成湛表示，中西醫合療是目前醫學主流趨勢，癌症患者在治療時，搭配中醫輔助治療不僅能降低副作用所帶來的痛苦，還有助提高生活品質。

中西聯合照護 提高活質量

化療和放療是癌症最常見的治療方式，即使醫療技術不斷的提昇，在治療的同時卻免不了副作用的產生。楊成湛醫師表示，癌症患者在接受治療時常見的副作用，像是腸胃不適、眩暈、口乾、口腔潰瘍、便祕、腹瀉、失眠、噁心等症狀，不僅造成患者生活上的困擾與不適，生活品質也大受影響。其實；透過中醫輔助治療，如中藥、針灸、拔罐、推拿、甚至是刮痧等，都可達到減緩副作用、提高治療效果等功效。

楊成湛醫師指出，中藥在治療中的角色主要是輔助，藉以改善化療、放療帶來的副作用，只要遵循醫囑，並留意中藥與西藥間隔1小時服用，中西醫療法不僅能讓患者獲得更好的治療，也為患者在治療上提供另一項新的選擇，幫助他們面對疾病，重拾健康和希望。