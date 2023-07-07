經前不悅症｜M到容易心情煩躁！近五成女性有經前症候群 中醫有辦法

日前，一名年約30歲的王小姐至柳營奇美醫院中醫部門診就醫，自述每個月總是有幾天特別容易心情煩躁，情緒莫名沮喪而且很容易生氣，同時伴隨著乳房脹痛、下腹脹痛、頭痛以及四肢水腫等不舒服的症狀。經醫師詳細詢問後，發現這些症狀總是在月經來之前，而隨著月經來了之後，一切又恢復了正常，這就是典型的經前症候群。

47% 女性經前症候群 3% 至 8% 產生「經前不悅症」

柳營奇美醫院中醫部醫師簡珮珊表示，經前症候群的定義是在月經來潮前約一周出現，症狀包含生理上的身體浮腫、肌膚敏感、便秘、脹氣、胸部脹痛、頭暈、腰痛等，以及心理上的焦煩、生氣、易怒、憂鬱、無法集中思想等，嚴重時會使工作及人際關係受到影響，通常症狀在月經來潮後開始消退，並在月經來潮一周內完全消失。根據統計，約47%的女性有經前症候群的困擾，其中更有3%至8%的人會嚴重到產生經前不悅症(premenstrual dysphoric disorder, PMDD)，表示症狀已經嚴重到對日常生活造成實質影響。