剛讀幼兒班的「小凱」因不敢舉手上廁所選擇憋便，老師察覺後建議就醫檢查，沒想到醫生幫他灌腸時竟沒辦法順利排便，只好用手指挖出大如乒乓球、硬如石頭的「糞石」。

頑固型便秘 兒童門診常見 亞洲大學附屬醫院兒科主治醫生陳德慶表示，這類兒童頑固型便秘在門診十分常見，絕大部份都屬於非結構異常的「功能性便秘」，也就是非先天性疾病造成，反倒與後天的飲食習慣、排便習慣以及小孩的個人特質較有關係，多半經過醫生詳細的問診和理學檢查就能診斷，不必安排過多的檢查，後續則盡量配合醫生的治療，同時給予小朋友足夠的心理支持，就能讓他們不再害怕排便。

經常憋便害「頑固型便秘」上身 醫生教你解決排便問題

出現這些情況 恐是便祕惹禍 陳德慶指出，若家裡幼童每星期的排便次數小於兩次，排出糞便呈乾硬、顆粒狀，有如羊糞一般，以及有排便後有疼痛、流血等症狀，就得懷疑是便秘惹禍，最佳的治療方式就是建立良好的飲食習慣，包括補充足夠水分及攝取充分膳食纖維，如天然水果、蔬菜等，同時也要讓小朋友養成定時排便、不害怕排便、不能憋便的習慣。