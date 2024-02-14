經常憋便害「頑固型便秘」上身　醫生教你解決排便問題

剛讀幼兒班的「小凱」因不敢舉手上廁所選擇憋便，老師察覺後建議就醫檢查，沒想到醫生幫他灌腸時竟沒辦法順利排便，只好用手指挖出大如乒乓球、硬如石頭的「糞石」。
頑固型便秘 兒童門診常見
亞洲大學附屬醫院兒科主治醫生陳德慶表示，這類兒童頑固型便秘在門診十分常見，絕大部份都屬於非結構異常的「功能性便秘」，也就是非先天性疾病造成，反倒與後天的飲食習慣、排便習慣以及小孩的個人特質較有關係，多半經過醫生詳細的問診和理學檢查就能診斷，不必安排過多的檢查，後續則盡量配合醫生的治療，同時給予小朋友足夠的心理支持，就能讓他們不再害怕排便。
出現這些情況 恐是便祕惹禍
陳德慶指出，若家裡幼童每星期的排便次數小於兩次，排出糞便呈乾硬、顆粒狀，有如羊糞一般，以及有排便後有疼痛、流血等症狀，就得懷疑是便秘惹禍，最佳的治療方式就是建立良好的飲食習慣，包括補充足夠水分及攝取充分膳食纖維，如天然水果、蔬菜等，同時也要讓小朋友養成定時排便、不害怕排便、不能憋便的習慣。
建立良好飲食 定期排便習慣
但陳德慶特別強調，養成良好的排便習慣必須長時間訓練，無法短時間內改善排便的問題，因此習慣建立以前，最重要的還是要按時服用軟便劑，尤其幼兒常用的軟便劑副作用極低，「絕對不是瀉藥」，不僅不會刺激腸胃，也不會造成依賴性，切勿因為無謂的擔心而讓小孩的便秘變得更嚴重。
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