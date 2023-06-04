經期紊亂大件事 研究：月經不準增多種心血管疾病風險

由荷爾蒙控制的月經周期，是女性觀察自身健康狀態的指標之一，而最新研究更發現，周期不規律如經期過長或過短，都會增加女性患多種心血管疾病的風險，包括心房顫動、心律不整及心臟衰竭。

房顫風險倍增

該項在《JAMA》的研究，共涵蓋超過 5萬8千名年齡介乎 40至69 歲的女性，她們在研究開始時並沒有患上任何心血管疾病。研究人員分析了長達 12 年的健康數據，發現在周期規律的女性中，出現心血管疾病的比率為 2.5%，但經期不規律的女性，發生心血管疾病的比率則為3.4%，其中心房顫動的發生率更幾乎是經期規律女性的2倍。

研究數據顯示，月經周期正常為 22至34 日，若女性月經周期過短、即少於21日時，罹患冠心病、中風及心衰竭等心血管疾病的風險會增加29%。至於經期過長、即多於35日，發生心血管疾病的風險亦會上升 11 %，其中心房顫動的風險更高 30%。