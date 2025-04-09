經濟艙症候群｜搭飛機逾8小時增2.3倍⾎栓機率　醫生揭3大行為恐致命

長假期將至，不少人會搭飛機外遊，但原本長時間飛行也可能會有致命風險。有醫生指出，搭乘航班時超過1時段，其⾎栓的機率就會增加2.3倍，有致命的風險。另外，坐飛機時進行３大危險行為，亦有可能變成健康隱患。
甚麼是經濟艙症候群？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，潛藏在飛行中的一個嚴重隱患便是經濟艙症候群(Economy Class Syndrome, ECS)，經濟艙症候群初時被認為與機艙內狹小空間有關，會導致靜脈栓塞的發生。其實這種情況也可能出現在乘搭長途巴士、公共汽車或火車等交通工具上。所以，後來被重新命名為旅行者血栓症(Traveler's Thrombosis, TT)。
根據世衛報告，航空旅行與靜脈栓塞確實存在某些關聯。而且這種急症可能在短時間內致命，並且通常與長時間飛行有關。有一項研究顯示，澳洲每38萬名旅客中會發生1例肺栓塞，而每4500名乘客中便有1例深層靜脈血栓。另外，亦有一篇論⽂指出，當乘搭飛機⾶⾏時間多於8小時，⾎栓機率便會增加2.3倍，而且研究顯示，當⾶行距離愈遠，時間愈長，其發生機率便會愈高。
為甚麼長程飛行會帶來風險？
黃軒醫生表示，由於長時間坐在狹小的飛機座位上，身體幾乎無法活動，所以對健康會造成挑戰。當腿部血液流動變慢時，可能形成深層靜脈血栓。一旦這些血栓脫落並流向肺部，便會引發肺栓塞。另外，飛機艙內的低濕度環境也容易導致脫水，令血液濃度升高，進一步增加血栓形成的風險。
甚麼人較高風險？
黃醫生提醒，以下人士在飛行中面臨的深層靜脈血栓和肺栓塞的風險顯著提高：
- 近期進行過手術或受傷
- 孕婦或產後
- 有癌症病史
- 曾有血栓病史
- 服用荷爾蒙藥物(如口服避孕藥)
- 久坐超過4小時(特別是在經濟艙)
3大坐飛機行為恐致命
黃醫生指，在長途飛行中，某些日常習慣看似無害，但在長程航線的特殊環境下，卻可能成為致命的導火線。以下是3個常見的危險行為：
1. 長時間坐著不動
- 全程「黏」在座位上，血液停滯在下肢，極易形成血栓。有研究指出，這是引發肺栓塞最大舷凡風險之一。
2. 使用含雌激素的藥物(如避孕藥)
- 服用這類藥物會增加血液凝固的傾向，特別是在長時間飛行中，風險會顯著上升。
3. 穿著不合適的壓力襪
- 雖然壓力襪可以促進血液循環，但不當穿著可能壓迫血管，反而加重問題。
如何安全乘搭飛機？
黃醫生指，為了降低風險，英國國家醫療服務體系(NHS)提供3個實用建議：
1. 選擇寬鬆服裝
- 避免穿著緊身褲或束縛性衣物，減少血管壓力，以促進血液流動。
2. 定期活動身體
每隔30分鐘進行簡單動作：
- 踮腳10次：以刺激小腿肌肉，助血液回流。
- 旋轉腳踝：保持關節靈活，防止僵硬。
- 起身走動：如果條件允許，站起來走幾步是最佳選擇。
3. 補充水分
- 在飛行期間多喝水，以預防血液因脫水而變得黏稠，對預防血栓很關鍵。
黃醫生提醒，年輕人並不是免疫於肺栓塞的威脅。不良習慣如長時間使用電腦或手機、穿著過緊的衣物、缺乏運動等，都可能使年輕人也成為高風險人士。黃醫生表示，無論是搭乘長程航班或是日常久坐辦公室，現在就應關注自己的健康，檢查生活習慣，採取簡單的預防措施，遠離肺栓塞的威脅。