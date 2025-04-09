經濟艙症候群｜搭飛機逾8小時增2.3倍⾎栓機率　醫生揭3大行為恐致命

長假期將至，不少人會搭飛機外遊，但原本長時間飛行也可能會有致命風險。有醫生指出，搭乘航班時超過1時段，其⾎栓的機率就會增加2.3倍，有致命的風險。另外，坐飛機時進行３大危險行為，亦有可能變成健康隱患。

甚麼是經濟艙症候群？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，潛藏在飛行中的一個嚴重隱患便是經濟艙症候群(Economy Class Syndrome, ECS)，經濟艙症候群初時被認為與機艙內狹小空間有關，會導致靜脈栓塞的發生。其實這種情況也可能出現在乘搭長途巴士、公共汽車或火車等交通工具上。所以，後來被重新命名為旅行者血栓症(Traveler's Thrombosis, TT)。

根據世衛報告，航空旅行與靜脈栓塞確實存在某些關聯。而且這種急症可能在短時間內致命，並且通常與長時間飛行有關。有一項研究顯示，澳洲每38萬名旅客中會發生1例肺栓塞，而每4500名乘客中便有1例深層靜脈血栓。另外，亦有一篇論⽂指出，當乘搭飛機⾶⾏時間多於8小時，⾎栓機率便會增加2.3倍，而且研究顯示，當⾶行距離愈遠，時間愈長，其發生機率便會愈高。