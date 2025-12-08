綠豆芽、大豆芽有咩分別？營養師嚟解畫！含「呢啲營養素」減脂必食

綠豆芽、大豆芽熱量都偏低，100公克皆不到50大卡，對想減肥或體態管理的人來說，都是高CP值的蔬菜選擇。

豆芽在中菜中十分常見，不論是炒菜、涼拌或煮湯都好吃，既便宜又營養，是許多人冰箱裡的常備蔬菜。市面上的豆芽常見有2種：由綠豆發芽的「綠豆芽」，以及由黃豆發芽的「大豆芽」，除了大豆芽「頭」比較大、比較硬之外兩者還有甚麼區別？黃雅鈺營養師日前點出兩者在營養成分的差別，也教大家如何依個人需求挑選、吃得更營養。

都叫豆芽但營養成分差很大 大豆芽「蛋白質」勝綠豆芽 2.3 倍

雖然綠豆芽、大豆芽同樣都叫「豆芽」，長得也相似，但營養成分並不相同。黃雅鈺營養師表示，綠豆本屬於澱粉類，在發芽後「變身」為蔬菜類，每100公克熱量僅約21大卡，非常適合正在減脂、管理體重的族群。其中，綠豆芽維生素C含量較高，約為大豆芽的2倍，且口感清脆，常用於清炒或涼拌。

相較之下，大豆芽由黃豆發芽而成，而黃豆本身就是蛋白質來源，發芽後同樣歸類為蔬菜，但仍黃豆本身的優質植物蛋白，每100公克含量5.3公克，是綠豆芽的2.3倍。除了蛋白質之外，膳食纖維也高出3倍，鉀與胺基酸含量同樣相對較高，口感較為紮實，常用在燉煮、加入湯品或煮火鍋。