練大隻｜拆解迷思 腹肌最吸引異性？

拆解迷思 腹肌最吸引異性？

六舊腹肌甚至八舊，人人都趨之若鶩，但原來當中有不少迷思大家都未必知道真相，今日就為大家拆解一下，並推薦一些訓練腹肌有用的動作給大家參考。 人人都可練出 6 舊、甚至 8 舊腹肌？ 原來一個人有幾多舊腹肌主要是看基因，即天生的。腹直肌是左右兩條打直的肌肉，會分開多少舊要看當中有多條少「肌劃」，最常見是3至5條，因此較常出現4至6舊腹肌，如果天生只有4舊腹肌，怎練都不會出現6舊。

低體脂等於健康？ 體脂低可以展現腹肌，但體脂太低的話，也有可能出問題，例如體脂極端地低的健美運動員，或會出現性慾低下、勃起功能障礙、情緒問題；女性方面亦可影響月經周期，因此最低應留有6%至8%(男性)、或13%至15%(女性)體脂，以免影響健康。

腹肌最能吸引女性？ 雖然研究發現，比起胸肌、背肌、二頭肌等，男性的腹部和臀部的肌肉線條最能吸引女性，但是，一個更大型、涉及180個國家、逾68,000名女性的研究卻指出，性格更為重要，例如微笑、善良、支持性、聰明、教育程度、自信等都排在體格之前。難格有網絡梗圖指練出一身肌肉只會引來同性羨慕，而不能吸引異性！

平板支撐可練腹肌？ 平板支撐近年十分流行，是一個等長收縮的動作。這個動作可以增強核心肌群提供更好的穩定性，但如果你的目標是讓腹肌更顯眼，而平板支撐你可以做到90秒或以上，對你來說便不足夠了。研究指操練肌肉成長其中一個要點是完全的動作範圍，即由伸展至最長的位置，發力收縮至最最短。

瑜伽球捲腹