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健康
2023-09-27 11:20:00

捲腹常見錯誤動作｜下背及頸部成訓練關鍵 不正確或增加受傷可能

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捲腹常見錯誤｜下背及頸部成訓練關鍵 不正確或增加受傷可能

捲腹常見錯誤｜下背及頸部成訓練關鍵 不正確或增加受傷可能

是時候踢走肚子上的脂肪，更美妙是可以大曬腹肌，享受眾人羨慕的眼神。其中最常用的訓練動作便是捲腹（英文︰curl-up/crunch），如果訓練動作有誤，除了事倍功半之外，還會增加受傷的可能，得不償失。所以我們要先記住，腹直肌的收縮是由長變短的壓縮，幅度不算大，過度的軀幹屈曲就會使用到其他肌肉了。

捲腹常見錯誤動作1｜下背沒有貼在墊上

這個錯誤可以在兩個點間點出現。一是起始位置，腳曲起身體平躺時，若此時沒貼平下背，會為要椎帶來壓力，浪費了曲腳的意義；其次是捲起身體之時，代表動作幅度已經過大，髂腰肌已參與其中，未能集中訓練腹直肌。捲起的幅度只要肩胛骨完全離開地面便足夠。

捲腹常見錯誤動作1｜下背沒有貼在墊上

捲腹常見錯誤動作1｜下背沒有貼在墊上

捲腹常見錯誤動作2｜借用頸發力

這是很多人都會犯的錯誤，最大原因是腹肌力量不足出現代償，又或者腹肌至訓練至力歇時再繼續。這錯誤有可能拉傷頸部肌肉，又令訓練效果減弱。避免頸用力的方法有很多，有人會全程盯著天花板，亦有人雙手輕托頭部讓頸完全放鬆，而集中注意力在腹部的發力上也有幫助。

捲腹常見錯誤動作2｜借用頸發力

捲腹常見錯誤動作2｜借用頸發力

捲腹常見錯誤動作3｜速度過快

有些人訓練時為追求次數，往往會愈做愈快，事實上訓練貴乎動作的品質多於速度，當速度快便容易出現錯誤動作、運動幅度不足、代償、慣性等令訓練效果大打折扣，不妨將速度減慢，例如兩秒上、兩秒落，過程集中於肌肉的收縮和放鬆，感受其張力，會提升訓練效果。

健身｜用椅子做運動，坐姿斜向捲腹（am730製圖） 健身｜用椅子做運動，坐姿斜向捲腹（am730製圖） 健身｜用椅子做運動，坐姿斜向捲腹（am730製圖） 健身｜用椅子做運動，坐姿斜向捲腹（am730製圖）
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