總之就係嬲！近五成女性有經前症候群 中醫有辦法

日前，一名年約30歲的王小姐至柳營奇美醫院中醫部門診就醫，自述每個月總是有幾天特別容易心情煩躁，情緒莫名沮喪而且很容易生氣，同時伴隨著乳房脹痛、下腹脹痛、頭痛以及四肢水腫等不舒服的症狀。經醫師詳細詢問後，發現這些症狀總是在月經來之前，而隨著月經來了之後，一切又恢復了正常，這就是典型的經前症候群。 47% 女性經前症候群 3% 至 8% 產生「經前不悅症」 柳營奇美醫院中醫部醫師簡珮珊表示，經前症候群的定義是在月經來潮前約一周出現，症狀包含生理上的身體浮腫、肌膚敏感、便秘、脹氣、胸部脹痛、頭暈、腰痛等，以及心理上的焦煩、生氣、易怒、憂鬱、無法集中思想等，嚴重時會使工作及人際關係受到影響，通常症狀在月經來潮後開始消退，並在月經來潮一周內完全消失。根據統計，約47%的女性有經前症候群的困擾，其中更有3%至8%的人會嚴重到產生經前不悅症(premenstrual dysphoric disorder, PMDD)，表示症狀已經嚴重到對日常生活造成實質影響。

中醫治療處方多元 依據證型分四大類 中醫依據不同證型做不同的治療，最常見的為「肝氣鬱結型」，是指平時容易緊張焦慮，經前焦躁易怒更加嚴重、胸部悶脹、乳房脹痛、胃口不好，治法以疏肝解鬱，理氣散結，處方可選用逍遙散來治療。 第二種為「肝腎陰虛型」，症狀常有經前易煩熱、夜睡不安、手足心煩熱、口乾，治法須滋養肝腎，育陰清熱，處方可選用知柏地黃丸加減來治療。 第三種為「氣滯血瘀型」，此類型的人在經前或經期常有頭痛、腹痛、肢體不定處疼痛、經前面貌及肢體腫脹、經色紫黯、血塊多，治法以理氣行滯，活血養血，處方可選用血府逐瘀湯加減治療。 第四種為「氣血虛弱型」，可見月經顏色淡質稀、經期時眩暈，或平時腸胃功能欠佳，經前易疲倦、腹瀉、胃口不好，治法須補益氣血，健脾和胃，處方可選用補中益氣湯或六君子湯加減來治療。