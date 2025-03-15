總覺得身體不舒服？小心「廣泛性焦慮症」找上門

45歲的L先生是位忙碌的上班族，最近頻繁感到莫名的不安與壓力，並且出現頭痛、胸悶，甚至食慾不振。他多次求醫檢查，始終找不到明確的病因。經朋友建議前往家庭醫學部門診就診，透過專科醫生的詳細評估，L先生被診斷為廣泛性焦慮症(Generalized Anxiety Disorder, GAD)。讓他不禁感到驚訝，原來長期困擾他的問題並非身體疾病，而是心理健康問題。
誤以為身體出問題 「廣泛性焦慮症」才是真正根源
新竹臺大分院家庭醫學部汪光仲醫生指出，廣泛性焦慮症是現代社會常見的心理健康問題。這類焦慮非短暫的緊張焦慮，而可能引發失眠、心悸、消化不良等身體症狀。許多病人如同L先生，以為是身體出現問題，卻未意識到「焦慮」才是真正的問題根源。
汪光仲醫生表示，建立良好的生活習慣對於緩解廣泛性焦慮症非常重要。規律運動、充足睡眠、健康飲食及穩定社交互動，是維護心理健康的基礎。此外，學習深呼吸、冥想或正念練習等放鬆技巧，也能有效紓緩壓力，改善焦慮症狀。
「認知行為治療」 學習辨識、調整負面思考模式
汪光仲醫生提醒，當生活方式的調整仍無法有效緩解焦慮時，應及時尋求專業醫療協助。目前「認知行為治療」是治療廣泛性焦慮症的主要方式之一。透過與心理學家或醫生的合作，病人能學習辨識並調整負面思考模式，從而減少焦慮的觸發反應。
此外，抗抑鬱劑或抗焦慮藥物的輔助治療，也能有效幫助病人穩定情緒，但用藥前需充分了解藥物的效果與副作用，以確保療效與安全性並重。
心理與身體健康密不可分 生活受影響應尋求專業協助
汪光仲醫生特別提醒，心理健康與身體健康密不可分，若長期承受焦慮困擾，不僅影響生活質素，還可能對身體健康造成更深層的損害。無論是輕微的不安，還是長期的焦慮，只要感覺到生活受到影響，都應該重視並及早尋求專業協助。
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