總覺得身體不舒服？小心「廣泛性焦慮症」找上門

45歲的L先生是位忙碌的上班族，最近頻繁感到莫名的不安與壓力，並且出現頭痛、胸悶，甚至食慾不振。他多次求醫檢查，始終找不到明確的病因。經朋友建議前往家庭醫學部門診就診，透過專科醫生的詳細評估，L先生被診斷為廣泛性焦慮症(Generalized Anxiety Disorder, GAD)。讓他不禁感到驚訝，原來長期困擾他的問題並非身體疾病，而是心理健康問題。

誤以為身體出問題 「廣泛性焦慮症」才是真正根源

新竹臺大分院家庭醫學部汪光仲醫生指出，廣泛性焦慮症是現代社會常見的心理健康問題。這類焦慮非短暫的緊張焦慮，而可能引發失眠、心悸、消化不良等身體症狀。許多病人如同L先生，以為是身體出現問題，卻未意識到「焦慮」才是真正的問題根源。

汪光仲醫生表示，建立良好的生活習慣對於緩解廣泛性焦慮症非常重要。規律運動、充足睡眠、健康飲食及穩定社交互動，是維護心理健康的基礎。此外，學習深呼吸、冥想或正念練習等放鬆技巧，也能有效紓緩壓力，改善焦慮症狀。