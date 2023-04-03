纖維傷胃？胃不好不能吃糙米？營養師破解常見迷思！

事實上纖維對胃的保護相當重要，纖維能幫助食物與胃液結合，讓胃產生的食糜結構較不堅硬，並更順利的進入小腸做下一步的消化、吸收。

許多民眾認為纖維傷胃，胃不好的人應該避免高纖飲食，尤其是太粗的纖維像是糙米、葉菜類的莖部最好不要吃。但癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師表示，千萬不要認為纖維多傷胃！事實上纖維對胃的排空相當有幫助，民眾一定要改變對纖維的迷思。

高纖食物傷胃？營養師：錯！纖維可「保胃」

「高纖食物傷胃」這樣的觀念是正確的嗎？黃翠華營養師表示，事實上纖維對胃的保護相當重要，纖維能幫助食物與胃液結合，讓胃產生的食糜結構較不堅硬，並更順利的進入小腸做下一步的消化、吸收。

黃翠華營養師指出，千萬不要認為纖維多會傷胃，以紅蘿蔔、小白菜為例，一般都會認為小白菜纖維多、傷胃，但其實半碗小白菜的纖維只有1.3公克，而紅蘿蔔的纖維則是2.6公克。

這是因為纖維其實分為「水溶性纖維」與「非水溶性纖維」，水溶性纖維的食物吃起來較軟、嫩，非水溶性纖維的食物吃起來較粗、硬，而紅蘿蔔的纖維組成就是以水溶性纖維為主。因此，除了，高纖食物傷胃外，以口感來分辨纖維多寡，也是錯誤觀念之一。

不過，黃翠華營養師提醒，若是胃正處於急性發炎期，確實要先避免高纖食物，等到發炎情況慢慢恢復後，再由水溶性纖維開始攝取。