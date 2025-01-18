置換人工關節併發慢性骨髓炎 高壓氧治療助重拾行動力

謝姓婦人年輕時以務農維生，在缺乏現代化農具輔助的年代，必須長期跪姿採收豌豆等農作物，導致膝關節承受極大負荷而嚴重退化。

近年人工關節置換手術已成為改善退化性關節炎患者生活質素的重要選擇，手術後的併發症管理仍是一大挑戰。一位69歲謝姓婦人在進行人工關節置換手術後，意外陷入長達10年的慢性骨髓炎困擾，這段與疾病搏鬥的漫長歲月，直到接受高壓氧治療後，才終於看到康復的曙光，為許多面臨相似困境的患者帶來希望。

關節置換併發症嚴重 高壓氧治療助走出疾病陰霾

謝姓婦人年輕時以務農維生，在缺乏現代化農具輔助的年代，必須長期跪姿採收豌豆等農作物，導致膝關節承受極大負荷而嚴重退化。十年前，當她的雙膝疼痛達到難以承受的程度時，毅然接受了雙膝人工關節置換手術。

原本期待能重拾健康生活，不料左膝卻因感染引發慢性骨髓炎，即使在台北及彰化前後經歷7次清創手術，症狀依然持續，甚至發展至左腳較右腳短4.5公分的嚴重情況。直到經衛福部彰化醫院骨科醫生陳柏辰診治，透過高壓氧治療才讓她重獲行走能力。